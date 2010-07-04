Yaşar Kemal: CIA ajanı İşçi Partisi'nden ayrılmamı istedi

T24 - Yaşar Kemal 1960’lı yıllarda kendisine bir CIA ajanının Türkiye İşçi Partisi’nden ayrılması için teklifte bulunduğunu anlattı.



ABD’nin en eski haftalık politik dergilerinden The Nation’a konuşan ünlü Edebiyatçı Yaşar Kemal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derginin yazarlarından Marc Edward Hoffman’ı ağırlayan Yaşar Kemal, 1960’lı yıllarda CIA ajanı bir arkadaşının kendisine bulunduğu ahlaksız teklifi açıkladı.



Yaşar Kemal adını açıklamadığı CIA ajanının, kitaplarının ABD’de popüler olması için kendisine Türkiye İşçi Partisi’nden ayrılmayı önerdiğini ifade etti.



Habertürk gazetesinin haberine göre Kemal kendisine bu ahlaksız teklifte bulunan ajana “O... ç..., hainsin sen” şeklinde küfrettikten sonra “Beni Amerikan parasıyla satın almaya mı çalışıyorsun. Türkiye İşçi Partisi’ni hiçbir şekilde terk etmem. S... git burdan, bir daha da benimle konuşma” dediğini aktardı.



The Nation yazarının anlattıklarına göre aynı ajan daha sonra yanlış anlaşıldığını ve hiçbir şekilde Kemal’i yönlendirmeye çalışmadığını iddia etmiş.



İsveç Akademisi’nden Kerstin Ekman’ın Yaşar Kemal için yıllar önce “Ağrı Dağı kadar büyük” benzetmesinde bulunduğunu hatırlatarak yazısına “Ağrı Dağı Kadar Büyük” başlığını veren Hoffman, Kemal’in 40 yıl sonra bu anısını anlattıktan sonra kahkahalarla güldüğünü anlattı.





