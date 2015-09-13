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Çevre

Yaşar Holding'in Karaburun'da yapacağı balık çiftliğine onay çıktı!

İzmir Valiliği yılda 2 bin 500 ton balık üretecek balık çiftliği için ÇED olumlu rapor verdi

13 Eylül 2015 18:26

Yaşar Holding’e ait Çamlı Yem tarafından Karaburun Küçükbahçe’de yapılacak balık çiftliğine valilik ÇED olumlu kararı verdi. Bölge halkının daha önce eylem yaparak tepki gösterdiği balık çiftliği yılda 2 bin 500 ton balık üretimi gerçekleştirecek.

Rüzgar santralleri, taş ocakları ve balık çiftlikleri ile mücadele eden Karaburun’da yeni bir projeye daha onay çıktı. Birçok alanda faaliyet gösteren Selçuk Yaşar’a ait Yaşar Holding bünyesinde bulunan Çamlı Yem-Besicilik A.Ş tarafından Karaburun’da yapılması planlanan balık çiftliğine valilik izin verdi. Şirketin başvurusu üzerine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı çıktı.

Egedesonsoz.com’da yer alan habere göre, daha önce halkın tepkisi ve eylemler nedeniyle ÇED toplantısının iptal edildiği proje için alınan karar sonrasında çalışmalara başlanacak. Şirket,  Karaburun Küçükbahçe Mevkii’nde yıllık 2 bin 500 ton çipura/levrek üretecek.  Öte yandan şirketin Çeşme Ildır’da bir balık üretim alanı bulunuyor. Tesiste yaklaşık 12 bin metrekare  karasal, 36 bin 500 metrekarelik denizsel alanda üretim yapılıyor.  Burada yılda 7 bin ton levrek-çipura ve 74 milyon yavru balık üretiliyor. Valilikten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; İZMİR Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de İZMİR Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.

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