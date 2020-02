Yaşar Holding, Pınar Karşıyaka'yı kutladı

İZMİR,(DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna adını yazdıran Pınar Karşıyaka\'yı isim sponsoru Yaşar Holding, kutlama ve moral yemeğinde ağırladı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı\'nın ev sahipliğindeki yemeğe Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Başkanvekili Gökhan Şensan, holding yöneticileri, teknik heyet ve basketbolcular katıldı. Feyhan Yaşar, gecede Pınar Karşıyaka\'nın Şampiyonlar Ligi\'nde elde ettiği başarıdan dolayı mutluluğunu dile getirerek, \"Başarılarımıza bir yenisini eklemenin zamanı geldi. Sırada FIBA Şampiyonlar Ligi Kupası yer alıyor. Pınar Karşıyaka\'nın Final Four\'u İzmir\'e getirmesini gönülden istiyoruz. Size güveniyoruz. İsteyince her şey olabiliyor. Yeter ki siz çok isteyin ve odaklanın, başarı mutlaka gelecektir. Daha büyük başarılara imza atacağınızdan eminiz. Ulaşılan bu başarıda emeği geçen basketbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum\" dedi.

Yaşar Holding\'in uzun yıllar basketbola destek verdiğini söyleyen İdil Yiğitbaşı ise \"İzmir\'i ve Karşıyaka\'yı çok seviyorum. Pınar ile Karşıyaka Spor Kulübü arasındaki duygusal bağ çok kuvvetli. Pınar Karşıyaka\'nın her zaman başarılı olacağına yürekten inanıyor, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Karşıyaka ile Yaşar Holding arasında 60 yıllık güçlü bir gönül bağı bulunduğunu belirten Turgay Büyükkarcı \"Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı nezdinde Pınar\'a ve arkamızdaki en büyük güç olan Yaşar Holding\'e her şartta yanımızda oldukları için kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Sponsorumuzu yanımızda görmekten mutluyuz. Yaşar ve Karşıyaka arasındaki bağ çok güçlü. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız\" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL ÇIKARMASI

Kongre üyelerinden futbol ve basketbolun yarışmacı haklarını bir şirkete devredebilmek için tam yetki alan Karşıyaka yönetimi, yarın İstanbul\'a çıkarma yapacak. Yönetim, Türkiye Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu ile bir araya gelerek şirketleşme için yasal şartları görüşecek. Yapılacak görüşmede Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Kulübü Başkanvekili Gökhan Şensan, yönetimden Mehmet Yaya ve Serkan Odaman yer alacak.

EN ZOR DEPLASMAN KARŞIYAKA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yer alan takımların kaptanları arasında yapılan ankette Pınar Karşıyaka deplasmanı, ligin uzak ara en zorlu deplasmanı seçildi. Ligdeki 8 takım kaptanı, Karşıyaka\'nın en zorlu deplasman olduğunu söylerken 3 isim Fenerbahçe, 2 isim Uşak, 1 isim ise Galatasaray deplasmanını seçti. Lige verilen Türkiye Kupası finalleri ve 2019 Dünya Kupası eleme maçları arası sonrası 3 Mart\'ta evinde Darüşşafaka, 6 Mart\'ta Şampiyonlar Ligi\'nde deplasmanda PAOK, 11 Mart\'ta evinde Fenerbahçe ile 13 Mart\'ta yine PAOK\'la karşılaşacak Karşıyaka, hazırlıklarına yeniden başladı.

