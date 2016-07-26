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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yaşar Büyükanıt'ın yaveri de 'FETÖ' soruşturmasından gözaltında

İzmir merkezli operasyon 22 ilde düzenlendi

26 Temmuz 2016 17:18

İzmir merkezli 22 ilde ‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun, "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında 27 Nisan e-muhtırasını yazan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce de yer alıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gözaltı kararı verilenlerden 55'inin asker olduğu, aralarında Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile Tuğgeneraller Şener Topçu, Uğur Buldu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, ayrıca darbe girişimi sonrası tutuklanan ya da halen gözaltında olan Tuğgeneraller Mehmet Nuri Başol, Fatih Celaleddin Sağır, Murat Aygün ve Hidayet Arı, Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da yer aldığı 17 askerin bulunduğu öğrenildi.

 

Genelkurmay’a talimat gitmişti

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Bato, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmış, aralarında Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros ve FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 24 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 2'si amiral 6 muvazzaf askerin de savcılığa getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığına talimat göndermişti.

İzmir merkezli Aydın, Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Afyonkarahisar, Mersin'de yürütülen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, 12 kişinin önceki operasyonlar kapsamında arandıkları ve yurt dışında oldukları belirtilmişti. Genelkurmay Başkanlığına gönderilen yazı doğrultusunda muvazzaf askerlerden Binbaşı Habil Özcan, Merkez Komutanlığına bağlı askeri inzibatlarca İstanbul'dan İzmir'e götürülmüş, Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Tuğamiral Ali Suat Aktürk ile Binbaşılar Korkmaz Mermer, Recep Zafer ve Özgür Gün'ün ise sağlık gerekçeleriyle rapor aldıkları için talimat doğrultusunda adliyeye götürülemedikleri öğrenilmişti.

 

Biri binbaşı 7 kişi tutuklanmıştı

 

Savcılık, gözaltındaki 8 kişi ile Binbaşı Habil Özcan'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ederken, 5 muvazzaf asker ile 16 firari hakkında "yakalanmalarına yönelik gözaltı kararı" çıkarılmasını talep etmişti. İfadelerinin ardından Binbaşı Özcan ile Mehmet Kerem Ceylan, Halil Kıyıcı, Yılmaz Şen Hasan Toğal, Şadi Yıldız ve Fatih Dikbaş'ın tutuklanmasına karar verilirken, Recai Adalı ve Zafer Denli yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Hakim, 2'si amiral 5 muvazzaf asker ile 16 firari hakkında da "yakalanmalarına yönelik gözaltı kararı" vermiş, bu karar doğrultusunda Binbaşı Gün ve Zafer yakalanarak getirildikleri İzmir'de tutuklanmış, teslim olan Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Binbaşı Mermer ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümamiral Macit Arslan da Ankara'da gözaltına alınarak İzmir'e getirilmiş, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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