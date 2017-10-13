Yaşar Büyükanıt'ın "Tanırım iyi çocuktur" dediği astsubay 8.5 yıl sonra tahliye edildi: Onun elini öpeceğim

Şemdinli'de 2005 yılında Umut Kitabevi’ne yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açılan davada 39 yıl 10 ay ve 27 gün hapse mahkûm olan Ali Kaya, 8.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye edildi. Yaşar Büyükanıt'ın "Tanırım iyi çocuktur" dediği astsubay Kaya, sanık astsubay Ali Kaya, "Yaşar Büyükanıt Paşa’ya yapmadıkları kalmadı. Fırsat bulduğumda inşallah Büyükanıt Paşa'nın ellerinden öpmeye gideceğim" dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Kaya'nın açıklamaları şöyle:

“Yeniden yargılama devam ettiği için davaya girmeyeceğim. Şemdinli TSK’ya kurulan ilk kumpas. FETÖ’nün PKK ile müşterek hareket ettiği ve işbirliği içine girdiği ilk olay. Savcı Ferhat Sarıkaya’nın itiraflarıyla, Şemdinli iddianamesini, Ankara’da FETÖ’cü kripto hukukçular ve istihbarat elemanlarından oluşan özel bir ekibin hazırladığı; Mustafa Uçkan isimli tutuklu emniyet müdürüne flash bellekle gönderildiği ortaya çıkmıştır.



Amaç benim üzerimden Büyükanıt’a ulaşıp, Genelkurmay Başkanlığı’na giden yolu tıkamak ve diğer generallere gözdağı vererek TSK’nın terörle mücaledeki azmini ortadan kaldırmaktı. ‘Ali Kaya iyi çocuktur, tanırım dediği’ için Yaşar Büyükanıt Paşa’ya yapmadıkları kalmadı. Fırsat bulduğumda inşallah Büyükanıt Paşa'nın ellerinden öpmeye gideceğim.”



2005’te Hakkâri Şemdinli’de Umut Kitabevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada mahkûm edilen üç sanık, FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın itiraflarının ardından yeniden yargılanmış ve tahliye edilmişti.

Şemdinli davası nedir?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Şemdinli’de 9 Kasım 2005’te Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’nin bombalanmasına ilişkin iddianame hazırladı.

Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş’in sanık olduğu iddianamede, astsubay Ali Kaya için “Tanırım iyi çocuktur” diyen Yaşar Büyükanıt da çete kurmak ve yargıyı etkilemeye teşebbüsle suçlanmıştı.

Sarıkaya, Büyükanıt’ın dosyasını ayırarak dava açılması için Genelkurmay Askeri Savcılığı’na göndermiş, başkanlığını İlhan Kaya’nın yaptığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, astsubaylar ve PKK itirafçısına yargılama sonucunda 39 yıl 10 ay 27’şer gün hapis cezası verilmişti.

Dönemin HSYK’si, Sarıkaya’yı 20 Nisan 2006’da meslekten attı. 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliği sonrasında cemaatin etkili olduğu HSYK, Sarıkaya’yı 26 Nisan 2011’de tekrar mesleğe kabul etti ve Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

Astsubaylar Ali Kaya ise 8.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye edildi.

Doğan Akın: Cemaat itirafçısı Savcı Sarıkaya 'Enver Arpalı cinayeti'nin faili olarak da sorgulanmalı!