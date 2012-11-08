Büyükanıt: 27 Nisan bildirisi e-muhtıra değil, Başbakan şahit

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı dinledi. Büyükanıt, Başbakan'la Dolmabahçe'de yaptığı ve ayrıntıları gizli kalan görüşmenin ise rutin bir görüşme olduğunu ifade etti. Büyükanıt, "Muhtıra değildi. Bu, laiklik hassasiyetini ortaya koyan bir metindir" dedi.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul Dolmabahçe Sarayı"nda, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyelerine bilgi verdi.

Gazetecilerin beklediği ön kapı yerine arka kapıdan giriş yapan Büyükanıt, saat tam 11:00'de Komisyon'un karşısına çıktı.

Toplantının başında basın mensuplarının kısa süre görüntü almasına izin verilirken, masanın oturma düzeninde, Komisyon Başkanı Nimet Baş'ın, emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın karşısında yer aldığı görüldü.

Büyükanıt'ın yanında üyelerin fotoğraflarının bulunduğu bir liste, Genelkurmay Emir Subaylığı tarafından hazırlanan bir dosya ile kapağında kendi üniformalı fotoğrafının bulunduğu bir kitapla gelmesi dikkat çekti. Komisyon'un bilgisine başvurduğu isimlerle ilgili toplantıları muhabirlerin izlemesi serbestken, Büyükanıt'ın katıldığı toplantı tamamen basına kapatıldı.

BDP'li Önder: Başbakan'la yaptığı görüşmeyi soracağım



Dolmabahçe Sarayı'na ilk olarak Komisyon Başkanı Nimet Baş gelirken, BDP'li üye Sırrı Süreyya Önder tek başına yürüyerek geldi. İçeri girişte gazetecilere açıklama yapan Önder, 27 Nisan bildirisinin yanı sıra Dolmabahçe'de Başbakan'la yaptığı ve kıyamete kadar saklı kalacağı söyleyen görüşmeyi Büyükanıt'a soracağını söyledi. Önder ayrıca Kandil'e yapılan ve apor topar geri dönülen 3 farklı askeri operasyonun neden yapıldığını, bu operasyonlardan kaç emekli generalin savaş tazminatı aldığını soracağını da ekledi.

'E-muhtıra değildi, Başbakan şahit'

Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığı döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde yayımlanan ve e-muhtıra diye bilinen bildiri ile ilgili soruları yanıtladı.

27 Nisan'ın asla bir e-muhtıra olmadığını belirten Büyükanıt, ''Başbakan Erdoğan’da bu bildiriyi bir e-muhtıra olarak görmedi'' dedi.

Büyükanıt, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe'de yaptığı ve ayrıntıları gizli kalan görüşmenin ise rutin bir görüşme olduğunu ifade etti.

MHP'li Kaya açıklamalarda bulundu

Yaklaşık 3 saat boyunca Komisyon'a ifade veren Genelkurmay eski başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Dolmabahçe'den ayrılmasının ardından dışarı çıkan '28 Şubat ve 27 Nisan Alt Komisyonu üyesi' MHP'li Atilla Kaya gazetecilere açıklamalarda bulundu.

27 Nisan e-muhtırasıyla ilgili olarak dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı dinlediklerini belirten Kaya, "e-muhtırayla ilgili sorulara cevaben, bunun bir muhtıra olmadığını, bunun bizzat Başbakan tarafından yapılan açıklamayla da teyit edildiğini, Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne açılan bir davayla da bir görevsizlik kararı verildiğini ifade ederek, bunun bir muhtıra olmadığını, TSK'nın laiklik hassasiyetini yansıtan bir bildiri olduğunu, hatta sorular üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

Büyükanıt'a Dolmabahçe'de 4 Mayıs'ta Başbakan'la yaptığı görüşmenin içeriğiyle ilgili sorular sorulduğunu da söyleyen Kaya, Büyükanıt'ın kendilerine bunun rutin bir görüşme olduğunu ve bu konuşmayla ilgili açıklama yapamayacağını söylediğini aktardı.

Görüşmenin kendi açısından tatmin edici geçmediğini belirten Kaya, Büyükanıt'ta herhangi bir pişmanlık görmediğini söyledi. Güneş operasyonuyla ilgili de Büyükanıt'a sorular yöneltildiğini açıklayan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

''Genelkurmay'ın operasyonla ilgili yayınladığı bildirinin birinci maddesinde en kısa zamanda bu operasyonun bitirileceğinin ifade edildiğini söylüyor. ABD Savunma Bakanı'nın açıklamasının hemen üzerine geri çekildiğini hatırlatmam üzerine de bunun tamamen bir tesadüf olduğunu söyledi.''