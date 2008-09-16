Yaşanılabilir bir çevre için anlamlı işbirliği

Yalova Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında Yalova'da şimdiye kadar 20 bin 120 atık pil toplandı.



Belediye binası, mahalle muhtarlıkları, İDO iskelesi, Adliye Sarayı, İskele Meydanı, Gazipaşa Caddesi, iş merkezleri ve okullar olmak üzere 52 noktada bulunan atık pil toplama kutuları, vatandaşların da bilinçli yaklaşımıyla oluşan yoğun ilgiyle sık aralıklarla boşaltılıyor.



İç ve dış mekân atık pil toplama kutularında biriken pillerin nihai bertarafı TAP tarafından gerçekleşiyor. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Yalova Belediye Başkanı Barbaros H. Binicioğlu, çevre ve halk sağlığı için ciddi tehlike oluşturan atık pillerin toplanması amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi.



Atık pillerin toprağa, suya ya da yakılması sonucu havaya karışmasının insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere sahip olduğunu ifade eden Başkan Binicioğlu, "Atık pillerin çok zararlı olduğunu topluma aşılamak istiyoruz. Çocuklarımıza güzel yarınları bırakabilmek adına, her insanın kendisini ve çevresini atık pillerden arındırması gerekir. Bu doğrultuda tüm vatandaşlarımızı projemize destek vererek, Atık Pil Toplama çalışmamızı kesintisiz sürdürmemize katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Yalova genelinde toplam 52 noktada bulunan atık pil kutuları ile eylül ayı başı itibariyle 20 bin 120 adet atık pil TAP'a teslim edilerek bertarafı gerçekleştirilmek üzere toplandı. Toplanan atık pillerin türlerine göre dağılımı kalem pil, büyük pil, düğme pil, telefon pili, batarya pil olarak değişiyor.



