Yaşanan olaylar için ne dediler?

Mehmet Y. Yılmaz: İsviçre maçının devamı



İsviçre maçının devamını seyrettiğimizi düşündüm. Belçika’nın hocasını kışkırtıcı hareketlerde bulunduğunu söylüyorlar ancak geçmişinde ‘İsviçre deneyimi’ olan bir teknik direktörün daha soğukkanlı olmasını beklerdim. Terim’in iki yönü model alınabilir. İyi yönleri teknik adamlık becerisi, futbol bilgisi, motivasyon gücü. Kötü yönleriyse kavgacı, asabi, eleştiri kabul etmeyen kişiliği. Terim yaşananlardan ders almalı.



İbrahim Altınsay: Maçı kulübede oynamaya meraklı



Televizyon yayınları çıkalı beri kulübeler de bir şov alanı oldu. En azından gollerden sonra görüntü teknik direktörlere kesiliyor. Onlar da çocuklar gibi hoplayıp zıplıyor... Terim ise maçı kulübeye çekme işini abarttı. Maç boyunca sadece onu gösteren bir program olsa iyi reyting alır. Alır ama futbol kategorisinde değil, ‘garip videolar’ kategorisinde...



Fiorentina gibi, bir başaltı takım taraftarına hoş geliyordu bunlar ama Milan’da ‘abartılı, gereksiz ve biraz da komik’ bulundu. Orada ‘imparatorlar’ VIP locada oturur, sahadakiler ise sadece ‘gladyatörler’dir. Belçika’nın hocası ile aralarında ne oldu görmedim. UEFA bir karar verecektir. Ancak Terim’in maç boyunca rahat durmadığı da ortada. Teknik alanı sürekli terk etti, konuk takım kulübesine yürüdü. Futbolcularla birlikte taç attı, frikik tarif etti, sürekli talimat yağdırdı. Koca koca takımlarda oynayan futbolcular neredeyse aptal olacaktı... Bir de hakemin beğenmediği her kararından sonra dönüp kulübedekilere kızgın kızgın bir şeyler bağırıyor, o futbolcuların yerinde olmak istemem.



Neyse, kulübe canlı ve heyecanlı olsun, tamam da, Türkiye kulübesindeki görüntüler hiç hoş değil. Başarısızlığı karşılamasını bilmeyen başarının değerini bilemez... Olmuş ve olacak çirkinliklerin asıl sorumluları, İsviçre maçı rezaletinin köklü bir özeleştirisini yapmayan, Emre Belözoğlu’na kaptanlık bandını verilmesine ses çıkarmayan spordan sorumlu bakanlar ve federasyon yetkilileridir... Ben asıl Hamit gibi, Nihat gibi karakterli futbolcular için üzülüyorum.



Mehmet Demirkol: Terim böyle biri



Bu konuda görüş beyan etmekten çok sıkıldım. Lütfen karar vericiler Fatih Terim’in böyle bir insan olduğunu kabul etsin (kabul edelim). Bu can sıkıcı duruma tahammül edilemiyorsa atılacak adım belli.



Deniz Gökçe: Kendini kontrol etmeyi öğrenecek



İsviçre maçında olaylara neden olan bizdik ve sonunda da fatura bize çıktı. Burada olaylara neden olan biz değiliz ama Fatih Terim gene kendisini tutamadı ve fatura muhtemelen yine bize çıkacak. Bu noktada şunu söylemek gerek, Fatih Terim’in artık kendini kontrol etmesini öğrenmesi lazım. Edemiyorsa da başına bela gelir.



Erman Toroğlu: Dünya şampiyonu olsan ne yazar



İsviçre maçında ve maçtan sonra dünyaya rezil olduğumuz o çirkin görüntülerden sonra benzer çirkinlikleri yine yaşadık. Her ne olursa olsun, bu benim milli takımımın ya da rakip milli takımın teknik direktörü de olsa, kabul edilir görüntüler değil. Fatih hoca bunları ya kasıtlı yapıyor ya da ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden de federasyondan da büyüğüm’ diyor. Böyle bir görüntü ile dünya şampiyonu olsan ne yazar.