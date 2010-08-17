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Dünya

YAŞANACAK EN İYİ ÜLKE FİNLANDİYA STOCKHOLM (A.A)

17 Ağustos 2010 23:09

-YAŞANACAK EN İYİ ÜLKE FİNLANDİYA STOCKHOLM (A.A) - 17.08.2010 - ABD dergisi Newsweek'in dünya ülkeleri arasında yaptığı araştırmaya göre, Finlandiya yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke. Dergi, dünyada yaşanacak en iyi ülkeyi belirlemek amacıyla 5 standarda baktı. Buna göre, eğitim, sağlık, yaşam kalitesi, ekonomik rekabet gücü ve siyasi durum koşulları gözönünde bulunduruldu. Büyük ülkeler ile küçük ölçekli 100 ülkenin karşılaştırıldığı araştırma sonucunda, yaşam kalitesi açısından küçük ülkelerin daha iyi durumda olduğu gözlendi. Derginin incelemesinde, kuzey ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişmişlik açıdan kesintisiz bir başarı grafiği izledikleri belirtilirken, dünyada yaşam standartlarının en yüksek olduğu ülke Finlandiya olarak açıklandı. İkinci sırada İsviçre yer alırken, üçüncü sırada İsveç, daha sonra ise sırasıyla Avusturalya, Lüxsemburg, Norveç, Kanada, Hollanda, Japonya ve 10. sırada da Danimarka yer aldı. ABD ve Almanya dünyada yaşanacak en iyi 10 ülke sırlamasında yer alamazken, yaşam kalitesinin en kötü olduğu ülke olarak Afrika'dan Burkina Faso gösterildi.

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