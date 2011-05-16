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Dünya

YAŞANABİLİR YENİ GEZEGEN UMUDU PARİS (A.A)

16 Mayıs 2011 22:52

-YAŞANABİLİR YENİ GEZEGEN UMUDU PARİS (A.A) - 16.05.2011 - İklimbilimciler, cüce yıldız Gliese 581'in etrafındaki gezegenlerden birinde suyun ve yaşamın bulunmasına uygun bir iklime sahip olduğunu ve dolayısıyla yaşanabilir olduğunu düşünüyor. Fransız Ulusal Bilim Araştırmaları Merkezi (CNRS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir grup iklim bilimci tarafından yayımlanan çalışma sonuçlarının, kütlesi Dünya'dan 7 kat daha fazla olan ve kayalık olduğu düşünülen Gliese 581d'nin ''yaşanabilir olup da bugüne kadar keşfedilen ilk gezegen'' olabileceğini gösterdiği belirtildi. 2007'de keşfedilen, Dünya'ya 20 ışık yılı (1 ışık yılı 9.500 milyar kilometre) uzaklıktaki Gliese 581d'nin, ilk başlarda yaşanabilir olması için çok soğuk olduğu düşünülüyordu. Ancak Güneş sistemi dışında bulunan ve sıcak olmayan cüce gezegenin yörüngesindeki  bu gezegenin Dünya'nın Güneş'ten aldığından 3 kat daha az enerji aldığı belirtiliyor. Bu engellere rağmen Gliese 581d'nin kendisine okyanusların, bulutların ve yağmurun oluşmasına imkan tanıyacak kadar sıcak bir iklim verecek bir sera etkisinden yararlanabileceği sanılıyor.

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