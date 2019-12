Yaşamın Kıyısı'nda ilk 10'a girdi

T24 - Washington Post, yönetmen Fatih Akın'a Cannes Film Festivalinde "En İyi Senaryo" ödülünü kazandıran "Yaşamın Kıyısında" filmini, son 10 yılın en iyi 10 filmi arasında gösterdi.



"Stil ve Statü: Osmanlı Türkiye'sinden İmparatorluk Kostümleri" sergisini son 10 yılın en iyi 10 sergisinden biri olarak seçen Washington Post, son 10 yılın en iyi 10 filmi arasına Fatih Akın'ın filmini dahil etti.



Ann Homaday'ın kaleminden çıkan yazıda, 2007 yılı Türk-Alman yapımı "Yaşamın Kıyısında", son 10 yılın en iyi filmler arasında gösterilirken, gazete bu filmlerin sıralaması için internet sitesinde anket yapıyor.



Cannes Film Festivalinde yönetmen Akın'a "En İyi Senaryo" ödülü kazandıran "Yaşamın Kıyısında", en iyi yabancı film dalında temsil etmek üzere Almanya tarafından 80. Oscar ödüllerine gönderilmişti.



Gazeteye göre, son on yılın hafızalara kazınan ve tekrar tekrar izlenmek istenen en iyi filmler arasında, 2003 yılında vizyona giren "Kayıp Balık Nemo" (Finding Nemo) bulunuyor. ABD'de gösterildiği ilk üç günde 70 milyon dolar hasılata ulaşan, ABD ve Kanada'da piyasaya çıkan DVD'si 28 milyon kopya satan film, 2004'te "En İyi Animasyon Filmi" Oscar'ını kazanmıştı.



Listedeki filmlerin bir diğeri de "Bana Güvenebilirsin" (You Can Count on Me). 2000 yılında gösterime giren film, Oscar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dallarında aday gösterilmişti. Filme, Amerikan Yazarlar Derneği de "En İyi Orijinal Senaryo" ödülünü vermişti.

Son on yılın en güzel filmleri arasında bulunan Alman yapımı "Başkalarının Hayatı" (The Lives of Others) adlı film de 2007 yılında "En İyi Yabancı Film" Oscar'ını almıştı.





Gazeteye göre son 10 yılın en iyi diğer filmleri ise şöyle:



"Ölümcül Tuzak" (The Hurt Locker), "Y Tu Mama Tambien", "Pan'ın Labirenti" (Pan's Labyrinth), "Dostluk Rüzgarları" (A Mighty Wind), "Sil Baştan" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), "Kan Dökülecek" (There Will Be Blood).





Gazete, son 10 yılın en kötü filmi olarak da "Star Wars: Koloni Savaşları"nı belirledi.



En fazla hasılat rekoru kıran filmler



Gazeteye göre, son 10 yılın gişe rekorları kıran filmleri ise yapım yıllarına göre kronolojik olarak şöyle:



"Shrek, Yüzüklerin Efendisi" (The Lord of The Rings), "Örümcek Adam" (Spider Man), "Kalbinin Sesini Dinle" (My Big Fat Greek Wedding), "Chicago", "Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), "Tutku-Hz. İsa'nın Çilesi" (The Passion of the Christ), "Fahrenheit 9/11", "Kırk Yıllık Bekar" (The 40-Year-Old Virgin), "Kara Şövalye" (The Dark Knight).