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Yaşam

‘Yaşamı umuda uyarlama ustası’ hayatını kaybetti

Şair, yazar, yayıncı Güngör Gençay 78 yaşında vefat etti

23 Nisan 2012 15:27

78 yaşındaki şair, yazar ve yayıncı Güngör Gençay dün yaşamını yitirdi.

Toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcilerinden Güngör Gençay, Gerçek Sanat Yayınevi’ni yürütmenin yanı sıra Emek Partisi’nin de kurucu üyesiydi. 1934 yılında İstanbul’da doğan yazar işportacılık, depo işi, PTT memurluğu ve bir bankada ikinci müdürlük yapmış, özel bir işyeri yöneticiliğinden sonra emekli olmuştu.

Son on yıldır Evrensel gazetesinde yazılar yazan Gençay daha önce Göz adlı tek yapraklı edebiyat gazetesi ile Gerçek sanat adlı dergiyi çıkarmış, 1971 yılında yayımlanan Gelecek dergisiyle, daha birçok dergi ve gazetenin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiş ve kurucusu olmuştu.

14 şiir kitabı ve otuzdan fazla çocuk kitabı bulunan yazar yaklaşık iki aydır Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Dün sabah yaşamını yitiren ‘Yaşamı umuda uyarlama ustası’ olarak anılan yazarın cenazesi bugün 15.00’te Türkiye Yazarlar Sendikası’nda yapılacak törenin ardından Şişli Camii’nden kaldırılacak.

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