-Yaşamak için kaçtı yaşam savaşı veriyor ANTALYA (A.A) - 22.09.2011 - Sudan'ın Darfur bölgesindeki iç savaş ve yoksulluktan kaçarak yeni bir hayat umuduyla 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan 19 yaşındaki Adam Alompa, Isparta'da kalp hastası olduğunu öğrendi.Kalp yetmezliği teşhisi konulan, yaşaması için kalp nakli yapılması gerektiği söylenen Alompa, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Darfur'daki iç savaş ve yoksulluktan kaçan 19 yaşındaki Adam Alompa, mülteci olarak Isparta'ya gönderildi. Ailesi Darfur'daki kamplarda hayatını sürdüren Alompa, Isparta'daki ilk yılında yetiştirme yurduna yerleştirildi. Alompa, 18 yaşına gelince Sudanlı Abdelrahim Adam Yagoub Ryal ile eve çıktı. BM'nin verdiği 100 lira ve Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sosyal ve aylık 50 lira nakdi yardımıyla yaşamını sürdüren genç, belindeki ve bacağındaki rahatsızlıklar nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yeni bir hayat umuduyla 2 yıl önce ülkesinden kaçan Alompa, burada kalp hastası olduğunu öğrendi. SDÜ'de kalp yetmezliği teşhisi konulan, yaşaması için kalp nakli olması gerektiği söylenen Alompa, acilen kalbe kan pompalayan destek cihazı takılması gerektiği belirtilerek hava ambulansıyla Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ailesi olmadığı için arkadaşlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının ilgilendiği Alompa'da kalp yetmezliğinin yanı sıra enfeksiyon tespit edildi. Enfeksiyon nedeniyle kalp nakil sırasına henüz giremeyen Alompa'ya, enfeksiyon tedavisinin ardından kalp nakli yapılana kadar destek cihazı takılması gerektiği söylendi. Maliyeti 393 bin lira olan cihazın bedelini kimin karşılayacağı bilinmiyor. Arkadaşları, 14 gündür tedavi görmesine rağmen, durumu bildirdikleri BM'den kimsenin Alompa'yla ilgilenmediğini ileri sürüyor. -''Belki de yarın son nefesini alacak''- Ailelerini bırakarak Isparta'dan Antalya'ya gelen, 3 gündür hastane bahçesinde Adam'dan iyi haber bekleyen arkadaşları, yetkililerden yardım istedi. Alompa'nın ev arkadaşı Abdelrahim Adam Yagoub Ryal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adam ile Isparta'da tanıştığını ve bir yıldır aynı evde kaldıklarını söyledi. Adam'ın sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten Ryal, ''14 gündür hastanelerdeyiz. Adam çok nazik bir insan ve iyi arkadaş. Ayrıca iyi Müslüman. Ama burada hiç kimsesi yok'' dedi. Mohamed Abbas Fareg de arkadaşı Alompa'nın çok hasta olduğunu söyleyerek, ''Onun iyi haberini bekliyoruz. İnsanlık için buradayız çünkü ailesi burada değil. Mali sıkıntılar nedeniyle onu kendi haline bırakmak utanç verici olur. Çaresiziz. Adam'ın sağlığı insani bir sorumluluk'' diye konuştu. Adam'ın sağlığının endişe verici olduğunu ifade eden Fareg, ''İnsan için var olan BM neden yok? Haber verilmesine rağmen 14 gündür hiçbir BM yetkilisi bizi aramadı. BM'nin sorumluluğunun gereğini yerine getirip Adam'ın masraflarını üstlenmesi gerekiyor'' dedi. Mohammad Ahmadayeh Ishaq da 3 çocuk babası olduğunu ama ailesini Isparta'da bırakarak Adam için Antalya'ya geldiğini söyledi. Ishaq, ''Sadece arkadaşlarıyız ve elimizden burada beklemekten başka hiçbir şey gelmiyor. BM'nin olanlardan haberi var. Ailelerimizi bıraktık, burada çimenlerde yatıyoruz. BM'den kimse ziyarete gelmiyor. Durumu çok ama çok kötü. Belki de yarın son nefesini alacak'' diye konuştu. -Sağlık durumu ve destek cihazının maliyeti- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı da talihsiz gençte ciddi kalp yetmezliği ve enfeksiyon olduğunu, bacaklarında ise nörolojik problem görüldüğünü söyledi. Enfeksiyon nedeniyle Alompa'nın kalp nakil listesine konulamadığını ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, solunum cihazına bağlı gencin sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetti. Gölbaşı, hastaya bu şekilde nakil yapılamayacağını belirterek, ''Kalp nakli sırasına koyamadık çünkü öncelikle enfeksiyonu tedavi etmeliyiz. Sonra nakil sırasına koymalıyız. Nörolojik probleminin de araştırması gerekiyor'' dedi. AA muhabirinin sorusu üzerine, kalp nakil sırasındaki hastalara yaşamlarını kaybetmemeleri için kalbe kan pompalayan destek cihazı takıldığını ifade eden Gölbaşı, bu cihazın maliyetinin bir kısmının aileler, bir kısmının sosyal güvenlik kurumunca karşılandığını söyledi. Cihazın fiyatının 393 bin lira olduğunu bildiren Gölbaşı, özel durumlarda bazen hayırsever kurumların, bazen bakanlığın bu cihazın maliyetini karşılayabildiğini belirtti. Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Isparta ve Burdur temsilcisi Tuğba Kıratlı, BM'nin cihazın bedelinin çok yüksek olduğunu belirterek, alternatif kaynak arayışlarına girmelerini istediğini söyledi. Kıratlı, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüyle kaynak aramaya başladıklarını kaydetti.