-Yasama yılının ilk haftası başlıyor TBMM (A.A) - 02.10.2011 - Meclis, yeni yasama yılına önemli düzenlemelerle girecek. TBMM Genel Kurulu, 24. Dönem ikinci yasama yılının ilk haftasına denetim konularıyla başlayacak. Bu haftanın en önemli gündemi, sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkere olacak. Hükümete verilen yetkinin süresi 17 Ekim'de doluyor. Tezkere 5 Ekim Çarşamba günü Genel Kurulda görüşülecek. Genel Kurul, 6 Ekim Perşembe günü sözlü soru önergeleri ile araştırma önergelerini görüşecek. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak, ayrıca bazı araştırma önergeleri ele alınacak. -Kadın milletvekillerine pantolon teklifi- Meclisin yeni yasama yılındaki ele alacağı ilk teklif, AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül'ün, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi için verdiği İçtüzük değişikliği olacak. Teklif, TBMM İçtüzüğü'nde ''kadınların tayyör'' giymesinin yanı sıra ''ceket ve pantolon giymesi''ne de imkan tanıyor. Teklifle, İçtüzüğün ''kıyafet'' başlıklı 56. maddesindeki ''bayanlar tayyör giyerler'' şeklindeki ifade, ''kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler'' şeklinde değiştiriliyor. Teklifte, ayrıca İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirilmesi'' de yer alıyor. Diğer siyasi parti gruplarının da sıcak baktığı teklif, 6 Ekim Perşembe günü TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek. -Uzlaşma Komisyonu belirlenecek- Yeni yasama yılıyla birlikte, yeni Anayasa çalışmalarına da hız verilecek. Bu amaçla TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere birer yazı göndererek, Uzlaşma Komisyonu için ikişer üye bildirmelerini isteyecek. Grupların üyelerini bildirmesiyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu da kurularak çalışmalarına başlayacak. KİT Komisyonu, 5 Ekim Çarşamba günü yapacağı toplantıda, usul ve denetimler konusunda üyeleri bilgilendirecek.