-YAŞAMA ''KIL PAYI'' TUTUNDU ADANA (A.A) - 05.02.2011- Doğum ağırlığı 500 gram, anne karnındaki yaşam süresi ise 24 haftanın altında olan bebeklerin yaşama şansı çok zayıfken, Adana'da 25 haftada ve 600 gram ağırlığında dünyaya gelen ''Gülce bebek'' yaşama adeta ''kıl payı'' tutundu. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin Emek Mahallesi'nde oturan Ülker Tentaş (31), 6 aylık hamile olmasına rağmen aniden doğum sancıları başlayınca eşi Mehmet Tentaş (32) tarafından kaldırıldığı Özel Metro Hastanesi'nde, 11 Ekim 2010 tarihinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne karnındaki ortamın hastane koşullarında sağlanmasıyla yaşatılan bebeğe ''Gülce'' adı verilirken, yaklaşık 4 ayda 1 kilo 800 gram ağırlığa ulaşması sağlandı. Çukurova Üniversitesi'nde işçi olarak çalışan anne Ülker Tentaş, yaklaşık 4 aylık bekleyişin ardından bebeğini ilk kez kucağına aldığında, gözyaşlarına hakim olamadı. Kuvözden çıkarılıp kucağına verilen bebeğini öpmeye kıyamayıp, sadece koklamakla yetinen Ülker Tentaş, ''Doğumdan sonra doktorlar bebeğin yaşama şansının çok yüksek olmadığını açıkça bize söylemişlerdi. Bu yüzden yaşadığına inanamıyorum'' dedi. Aynı yerde işçi olarak çalışan baba Mehmet Tentaş ise doğumdan itibaren her yeni güne umutla uyanıklarını belirterek, ''Bebeğimizin artık hayati tehlikesinin bulunmadığı bize bildirildiğinde bir evlat sahibi olmanın mutluluğunu ancak o zaman yaşayabildim'' diye konuştu. -PREMATÜRE BEBEKLERİN YAŞAM ŞANSI- Özel Metro Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Nejat Narlı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal koşullarda 40 haftayı tamamlayarak doğması gereken bir bebeğin 37 haftayı doldurmadan doğmasına, ''erken doğum'' veya ''prematüre'' adı verildiğini, dünyadaki her 100 doğumdan 3'te 1'inin prematüre olduğunu söyledi. Prof. Dr. Narlı, prematüre bebeklerin yaşam şansının, doğum ağırlığına, bakım koşullarına ve ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini belirterek, ''Doğum ağırlığı 1500 gramın üzerinde olan bebeklerin yüzde 95'i yaşarken, bu ağırlığın altına düşen bebeklerde ölüm oranını yüzde 80'lere kadar çıkabiliyor'' dedi. Prematüre bebeklerin hayatta kalma şanslarının düşük olmasının yanı sıra, kalıcı sağlık problemleri riski de taşıdıklarını ifade eden Narlı, özellikle 32 haftadan önce doğan bebeklerde kalıcı hasar riskinin daha yüksek olduğunu, bu nedenle, çok iyi bakım gerektiğini vurguladı. Gülce bebeğin, 600 gram ağırlığında ve 30 santim boyunda dünyaya geldiğini, bu durumdaki bebeklerin Türkiye koşullarındaki yaşama şansının bakım şartlarına bağlı olarak yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değiştiğini belirten Narlı, şöyle devam etti: ''Gülce bebek, yaklaşık 4 ayda 1 kilo 800 gram ağırlığa ulaşırken boyu da 49 santim oldu. Türkiye koşullarında 24 hafta ve 500 gramın altında bebeklerin yaşama şansı hemen hiç yok. Bu nedenle, Gülce bebek, artı bir hafta ve 100 gramın yanı sıra iyi bakım sayesinde yaşıyor.'' -İZİN ŞANSINI KIL PAYI KAÇIRDI- Bu arada Gülce bebeğin kıl payı yaşama tutunduğu gibi annesi de TBMM'den geçen ancak henüz resmi gazetede yayınlanmayan prematüre bebek annelerine sağlanan izin hakkını da kıl payı kaçırdı. Anne Ülker Tentaş, bebeğinin 6 aylık doğması nedeniyle doğum öncesi iznini kullanamadığını ve doğum sonrası verilen 2 aylık izinle yetinmek zorunda kaldığını belirterek, ''Benim gibi yeni doğmuş prematüre bebek annelerinin de bu yasal düzenlemeden faydalandırılmalarını bekliyoruz. Bebeğimin yanında ancak 2 ay kalabildikten sonra iş başı yaptım. Şu anda bebeğimin anne sütüne ihtiyacı var ama yanında sürekli kalamıyorum'' dedi. -YASAL DÜZENLEME- SGK Adana İl Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 4857 sayılı İş Kanununun 74'üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklediği bir madde ile bundan böyle prematüre bebekler, yasa resmi gazetede yayımlandıktan sonra, doğum öncesi kullanmaları gereken 2 aylık izinlerini, doğum sonrası izni ile birleştirerek 4 ay süreyle kullanabilecekler.