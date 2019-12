Yaşama en iyi başlangıç anne sütü

Çalışan anneler için emzirme rehberi

Meme kanserinin panzehiri emzirme

Emzirme rehberi

Bebek için faydalıdır.—En doğal ve taze besindir.—Her zaman temiz ve mikropsuzdur.—En uygun sıcaklık olan vücut sıcaklığındadır.—Bebek tarafından tamamıyla ve kolaylıkla sindirilir.—Her annenin sütü kendi bebeği içindir. Bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar.—Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur.—Annenin ilk 4–5 günlük sütü olan “ağız sütü”nün (kolostrum)bebeğe verilmesi çok önemlidir. Çünkü bebeğin ilk aşısıdır.—Anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür.—Yeni doğan bebeğin sarılığının düzelmesini kolaylaştırır.—Anne sütü alan bebekler, diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar.—Doğal sakinleştiricidir. Bebek daha az ağlar.—Emzirme, bebeğin duygusal gereksinimlerini karşılar. Bebeğin emzirme esnasındaki pozisyonundan daha rahat bir duruş şekli yoktur. Bu rahat duruş Anne ve bebek arasındaki duygusal bağın artmasını sağlar. Bebeğin ruhsal gelişimi için çok önemlidir.İlk sütünüzü bebeğinize mutlaka vermelisiniz.İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişirler.Anne için faydalıdır;—Daima hazırdır, anne uykuya ve dinlenmeye daha çok vakit ayırabilir.—Kullanımı kolaydır.—Ekonomiktir.—Annenin sağlığını korur.—Emziren annenin doğum sonrası kanamaları daha az olur, kansızlık riski azalır.—Emzirme meme, rahim kanseri riskini azaltır.—Emzirme, annenin doğum sonrası kilo vermesini kolaylaştırır.—Yeni bir gebeliğin oluşmasını geciktirir.— Emzirme, anne ile bebeğin sağlıklı yakın temas kurmasını sağladığından, anne ve bebeğin arasındaki o özel sevgi bağının kurulmasına yardımcı olur.Siz bebeğiniz için en değerli kişisiniz ve bebeğiniz için en doğruyu siz seçebilirsiniz• Bebeğinizi doğumdan sonra, ilk yarım saat (30–60 dk.) içerisinde, kendinize gelir gelmez emzirmeye başlamalısınız.• Doğumdan sonra ilk birkaç gün içerisinde gelen koyu ağız sütü bebeğe mutlaka verilmelidir. Bebeğinizi hastalıklardan korur.• Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlayan annenin önceleri az miktarda gelen sütü, bebeğin emmesi ile beraber kısa sürede artacaktır. Doğumdan sonra 1–2 gün süt gelmese bile ek bir gıda verilmemeli, bebek sık sık emzirilmelidir.• Bebeğinizi her ağladığında ve her istediğinde emziriniz. Emzirmeye zaman sınırı konulmadan, bebeğinizi gündüz ve gece her istediğinde emziriniz. Özellikle geceleri emzirme süt üretiminizi artıracaktır Yeni doğan bebekler genellikle günde 8–10 öğün emmek isterler. Öğün sayısı daha sonra giderek azalır.• Bebeğin vücudu anneye yakın olmalı, baş ve vücudu düz bir şekilde tutulmalı, gerekirse omuz ile birlikte poposundan desteklenmeli ve burnu anne memesi ile aynı hizada olmalıdır. Emzirme esnasında meme çevresindeki koyu renkli bölgeyi çocuk ağzına almalıdır.• Doğumdan sonra emzirmeye başlayan annenin Sık ve doğru emzirme, bol sütün gelmesini sağladığı gibi göğüslerin şişmesini ve acımasını da önler.• Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü vermelisiniz.• 6. aydan sonra 2 yaşına gelene kadar uygun ek gıdalar ile birlikte anne sütü vermeye devam etmelisiniz.Bebeği ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemek ne kadar önemli ise, zamanında uygun ek gıdalara başlamak da bebeğinizin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir.Bebeğinizi ilk 6 ay sadece emzirin, 6. aydan sonra uygun ek gıdalar verin.• Bebeğiniz günde en az 6 kez idrar yapıyor, 1–2 kez kakasını yapıyor ve ayda en az 500 gr. kilo alıyor ise bebeğinizin aldığı anne sütü yeterlidir.