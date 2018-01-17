Yaşama bağlayan proje

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün çalışmalarıyla adli vakalara karışan 500 bağımlıdan 300\'ü, uyuşturucudan uzaklaştı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün eski hükümlüleri iş sahibi yapmayı amaçlayan projesiyle ile 15 kişi işe yerleştirildi. Eski hükümlüler girişimci olup, kendi işinin patronu oldu.

Suç ve suçluya bakış açısının değişmesi ve topluma kazandırılmaları için Manisa\'da uyuşturucu bağımlıları ve eski hükümlülere Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yol gösteriyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, özellikle adli vakalara karışan bağımlılara yönelik, çalışma başlattı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanıp, denetimli serbestliğe yönlendirilen Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı\'daki uyuşturucu bağımlısı 500 gençten 300\'ü, yapılan çalışmalarla birlikte uyuşturucudan uzaklaştı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde çalışan psikolog, sosyolog, öğretmen ve denetleme memuru olmak üzere 33 personel, uyuşturucu bağımlısı gençleri yeniden hayata bağlıyor.

DOSYA SAYISI AZALMAYA BAŞLADI

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, adli mercilere yansımış vakalarda bağımlı kişilerin tedavi süreçlerini takip ederek, tedaviye yönlendirip, tüm masraflarının devlet tarafından karşılanmasını sağladı. 2017 yılı içinde bu şekilde yaklaşık 300 kişinin tedavisi gerçekleştirilerek, bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olundu. Yetkililer, bağımlılıkla ilgili çalışmalar sayesinde uyuşturucuyla ilgili adli vaka sayısında önceki yıllara göre ciddi bir azalma olduğunu ifade etti. Denetimli serbestliği bulunan uyuşturucu bağımlılarıyla sürekli bireysel görüşmeler yapıldığı, seminerler ve eğitimlerle bağımlılıktan arınma programlarının uygulandığı belirtildi. Bağımlılarla geçen yıl 3 bin bireysel görüşme, 600 grup çalışması yapıldığı ve psikososyal destek verildiği kaydedildi.

GENÇLER BAĞIMLILIKTAN UZAK DURUYOR

Ayrıca gençleri de zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışma yaptı. Müdürlüğün projelendirdiği, Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından 58 bin lira bütçeyle yürüttüğü \'Kendine İyi Bak Projesi\' ile 1975 Maltaspor Kulübü tarafından 40 bin lira bütçe ile yürütülen \'Bağımsız Gençler Mektebi\' projeleri; spor yapan, kültürüne sahip çıkan ve yaşadığı yere ait hisseden bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmaları için futbol antrenmanları, halk oyunları kursları ve seminerler veriliyor.

ÖNCE PSİKOLOJİK DESTEK, SONRA İSTİHDAM

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin yanı sıra Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ülkede ilk kez uygulanan ve eski hükümlü ve hükümlü yakınlarını meslek sahibi yapmak için başlatılan Mesleki Rehabilitasyon Merkezi (MERAM) Projesi ile 2017 yılında eski hükümlü 16 kişi açılan meslek edindirme kurslarına katıldı. Proje kapsamında kursları bitirenlerden 15\'i, Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde işe yerleştirildi. Fabrikada çalışmaya başlayan eski hükümlü H.B., yaşamının değiştiğini söyledi. H.B., şöyle dedi:

\"Başıma istemediğim olaylar geldi. Hayata tekrar tutunmak için ise en zor olanı bir işe sahip olup ekonomik zorluklar ile baş edebilmek. Ancak, bizim durumumuzda olan kişiler için iş bulmak zor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen MERAM Projesi bize ikinci bir şans oldu. Proje kapsamında kaynakçılık üzerine eğitim aldık. Şimdi ise yaklaşık 6 aydır Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışıyorum. Hayata tekrar bağlanmak için çabalayan arkadaşlarımıza da bu proje yardımcı olur.\"

MERAM projesinin destekçilerinden Sarıgözoğlu Firması İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Partici, eski hükümlülere şans verilmesi gerektiğini söyledi. Partici, \"Uzun uğraşlar sonucu uygulamaya geçirilen proje ile bugüne kadar çok sayıda kişiyi istihdam ettik. Gösterilen çaba karşılığında birilerinin hayatında değişime neden olabildiğimizi görmek bizi firma, hem de insani açıdan hoşnut ediyor. Akademik açıdan da desteklenen bu oluşumun içerisinde olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

KENDİ İŞLERİNİ KURDULAR

Fabrikalarda işe yerleşen eski hükümlülerin yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu işbirliği ile girişimcilik kursları açıldı. Eski hükümle ve denetimli serbestlik kapsamında bulunanların katılabildiği kurslarda girişimcilik belgesi alan 7 kişi iş kurmak için harekete geçti. Hibe desteğinden faydalanarak ızgara salonu açan eski kadın hükümlü Z.H., şöyle konuştu;

\"Geçmişteki hatalarımdan ders alarak kendime yeni bir yol çizmek istedim. Çok çabaladım ama benim hayatımı denetimli serbestlik müdürlüğüne yazdığım bir mektup değiştirdi. Müdürlükte görevli hocalarım bana ulaştılar. Kendimi geliştirmem için beni çeşitli kurslara dahil ettiler. İŞKUR tarafından verilen hibelerden faydalanabilmem için başvuruda bulunmamı sağladılar. Şimdi kendi iş yerimi açtım ve bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmaya başladım.\"



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