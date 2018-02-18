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Yaşama 3 gün tutunabildi

ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kömür sobasıdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behti Kaynarca (80), kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi

18 Şubat 2018 19:40

ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, kömür sobasıdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behti Kaynarca (80), kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yalı Mahallesi\'ndeki bir sitede yaşayan Behti Kaynarca ve eşi Nebahat Kaynarca\'nın (65), geçen 15 Şubat sabahı dışarı çıkmadığını farkeden komşuları, evi kontrol etti. Uzun süre içeriden cevap alamayan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Kaynarca çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenip, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çiftten Nebahat Kaynarca yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan eşi Behti Kaynarca ise Tire Devlet Hastanesi\'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Behti Kaynarca da bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynarca çiftinin çocuklarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

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