Yaşam Vadisi'nde 3 gün boyunca 23 Nisan coşkusu

İSTANBUL, (DHA)– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü\'nde 3 gün boyunca coşkuyla kutlandı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen etkinliklerde, çocuklar yeşile ve doğaya doydu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü’nde 21 Nisan Cuma günü başladı. Kutlamaların son gününde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen 23 Nisan kutlamalarına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

MACARİSTANLI ÇOCUKLARDAN JEST

Birçok aktivitelerin yer aldığı kutlama alanında, ilçe okullarının gösterileri şenlik tadında gerçekleşti. 23 Nisan kutlamalarında halk oyunları gösterisi yapılırken, ayrıca Macaristan, Ukrayna ve Arjantin gibi ülkelerden gelen çocuklarda kendi ülkelerine ait yerel oyunlar ve dans gösterileri yaptı. Macaristan’dan gelen çocuklar \'Üsküdar’a Gider İken\' şarkısını söyledi ve büyük alkış aldı.

\"BURADAKİ UMUTLA HAYATTA VAR OLACAKLAR\"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, \'Dünyanın en şanslı milletiyiz\' diyerek şunları söyledi:

\"Dünya’da birçok yerde çocuklar için acı olaylar ve acı öyküler var. Ancak biz ülkemizde çocuklarımız için hala çok umutlu anlar yaşıyoruz. Beylikdüzü’nde Atatürk’ün bizlere hediye ettiği bayramı doyasıya yaşıyoruz. On binlerce insan bize göre Türkiye’nin en güzel parkında Yaşam Vadisi’nde en güzel anlarını yaşıyorlar. Ömürleri boyunca buradaki çocuklar bu bayramı hep yaşayacaklar. Buradaki umutla hayatta var olacaklar. Buraya İstanbul’u davet etmiştik ve çağrımız yanıt buldu. Aramızda farklı ilçelerden ve yerlerden gelen insanlar var.\"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için Yaşam Vadisi’ne gelen çocuklar, bu güzel bayramı kendilerine hediye eden Atatürk’e teşekkür etti.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)