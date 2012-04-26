'Yaşam tarzına kızan' maganda eski karısını yol ortasında böyle bıçakladı

İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde M.K., ikinci kez evlenmelerine rağmen birlikteliklerini sürdüremeyip ayrı yaşamaya başladığı eşi H.K.’yi, yetiştirme yurdundaki çocuklarını ziyaretten dönerken görünce, sokak ortasında bıçakla ağır yaraladı.

Dün saat 11.30 sıralarında, meydana gelen olayda, TIR şoförü 35 yaşındaki M.K., üç yıl önce boşanmasının ardından geçen aralık ayında çocukları için yeniden evlendiği, ancak bir süre sonra ayrı yaşamaya başladığı, bir müzikholde çalışan eşi 29 yaşındaki H.K. ile karşılaştı. Yetiştirme yurduna bağlı evlerde kalan iki çocuklarını birbirlerinden habersiz olarak ziyaret eden çift ayak üstü konuşmaya başladı. Turgutlu’da oturan M.K., kendisinden ayrıldıktan sonra İzmir’e yerleşen eşinin yaşam tarzından rahatsız olduğunu ve çalışmasını istemediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı.

Aracından bıçağı alıp saldırdı

Tartışma sırasında, yakında park halinde duran aracından ekmek bıçağını alan M.K., onlarca vatandaşın göz önünde eşine saldırdı. Yere yatırtığı eşini defalarca bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müdahalelerine rağmen bıçaklamaya devam eden öfkeli kocayı havaya ateş ederek güçlükle durdurdu. Bu sırada bazı vatandaşlar sapolarla ve tekmeleyerek K.’yi linç etmeye çalıştı.

'Yaşam tarzı beni rahatsız ediyordu'

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.K., daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan M.K. ifadesinde, "Eşimle çocuklarım için yeniden birleştim. Ama yine yapamayıp ayrıldık. Onun yaşam tarzından memnun değildim, beni rahatsız ediyordu. Çocuklarımı görmeye gittiğimde karşılaşınca tartıştık, sonrasında da olaylar yaşandı" dedi.. M.K. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

Dehşet anları kamerada

M.K.’nin yaşattığı dehşet anlarının, kamerayla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde K.’nin karısını boğuşma sırasında yere yatırarak bıçaklaması, olaya müdahale eden polis ekiplerinin hava ateş etmesi, şüpheliyi yere yatırıp etkisiz hale getirmeleri ile bazı vatandaşların da sopalarla ve tekmelerle linç girişimleri görüntülendi. Görüntülerde ayrıca H.K.’nin yerde kanlar içerisinde yatması, şüphelinin gözaltına alınmaları kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.