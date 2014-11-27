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Sağlık

'Yaşam süresi 120 yıla kadar uzayabilecek'

Rus bilim insanları, yaşlanma sürecini geciktirmenin yolunu bulduklarını iddia etti

27 Kasım 2014 14:18

Rus bilim insanları, 120 yıla kadar yaşamanın mümkün olabileceğini iddia etti. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Dr. Maxim Skulaçev ve ekibi, yeni birantioksidan türünü kullanarak geliştirilecek hap sayesinde insanların 120 yaşına kadar yaşayabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları, bu antioksidanın, temel görevi biyolojik enerjinin sağlanması olan, yaşlanmayı tetikleyen, kalp krizi ve Alzheimer ile bağlantılı hücredeki mitokondriyi etkilediğini belirtti. 

Yaşlanma sürecini yavaşlattığı öne sürülen yeni "formül" fareler, balıklar ve köpekler üzerinde denendi.

Skulaçev, formül sayesinde hayvanlarda yaşlılığa bağlı birçok hastalığın çok yavaş ortaya çıktığını vurguladı. Bilim adamı, başka araştırmaların da olumlu sonuç vermesi halinde "yaşlılığın artık ertelenebileceğini" ifade etti.

Ancak Skulaçev, 800 yıl yaşamanın mümkün olabileceğine inanmadığını, büyük ihtimalle gelecekte yeni hastalıkların ortaya çıkacağını söyledi.

 

Konuya ilişkin makale Daily Mail dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

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