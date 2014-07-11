Yaşam odaları zorunlu hale geliyor, Çelik, 'sıkı bir şekilde' takipçisiyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk​ Çelik, yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Torba Kanun Tasarısı"nın görüşmelerinde madenlerdeki yaşam odalarına ilişkin düzenlemelerin de gündeme geldiğini anımsattı.

Muhalefetin komisyondaki önerisinin saha gerçekliğini tam yansıtmadığını vurgulayan Çelik, "Birbirinden farklı pek çok sektör var. Bunların uygulamaları çok farklı" dedi.

Çelik, yönetmelikle madenlerdeki yaşam odasını zorunlu hale getireceklerini bildirerek uygulamasını da "sıkı bir şekilde" takip edeceklerini söyledi.

Duruma göre gerekirse sahadan aldıkları geri dönüşler doğrultusunda yasal düzenleme yoluna da gidebileceklerine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Örneğin, kullanılan maskeler işçiye istisnai hallerde 1 saatlik hava teneffüs etme imkanı sağlıyorsa biz en geç yarım saat içerisinde o işçinin yaşam odasına ulaşmasını sağlayacak düzenlemeleri zorunlu hale getireceğiz. Şu an yönetmelikle yapacağımız düzenlemeler var olan boşluğu doldurma imkanı veriyor. Gerekirse yaşam odalarına ilişkin kanun düzenlemeye de gidebiliriz ama öncesinde bunu yönetmelikle zorunlu hale getireceğiz."