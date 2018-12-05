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Yaşam mücadelesini kaybeden bekçiye son görev

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam (25), 2,5 aydır hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti

05 Aralık 2018 19:10

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam (25), 2,5 aydır hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
22 Eylül günü Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam, ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Çam, yaklaşık 2,5 ay hayata tutunma mücadelesi verdi. Ancak yaşam savaşını bu sabah kaybetti.
Genç mahalle bekçisi için bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve talihsiz gencin mesai arkadaşlarının katıldığı törende acılı anne Zühdiye ve Çam\'ın kardeş Ali Çam güçlükle ayakta durdu. Bekar olduğu öğrenilen Mehmet Akif Çam kılınan cenaze namazının ardından Mut ilçesinde defnedildi.

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