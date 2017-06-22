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Yaşam

'Yaşam' köpek 4 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tutulacak

22 Haziran 2017 18:25

Bursa'da karnında 6 kiloluk tümör bulunan 'Yaşam' isimli köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde ameliyat edildi. 4 saat süren operasyonun ardından Yaşam köpek sağlığına kavuştu. 

Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından Gökçeören Mahallesi’nde bulunan 5 yaşındaki kangal kırması köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerde köpeğin karnında 6 kiloluk tümör olduğu belirlendi. Barınak ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi. Ekiplerin ‘Yaşam’ adını verdiği köpek, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal yaşamına bırakılacak.

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