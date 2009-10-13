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Ekonomi

Yaşam kalitesinde Fransa 1. İngiltere sonuncu

13 Ekim 2009 02:07

Avrupa'da yaşam kalitesi konusunda Fransa'nın ilk, İngiltere'nin ise son sırada yer aldığı bildirildi.

''Uswitch.com'' adlı finans sitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, İngilizler'in Fransızlar'dan 3 yıl fazla çalıştığını ve 2 yıl erken öldüğünü gösterdi.

Fransa, İspanya, Danimarka, Hollanda, Almanya, Polonya, İtalya, İsveç, İrlanda ve İngiltere'yi kapsayan, 17 ölçüt gözönüne alınarak yapılan araştırmada, yıllık ev başına net gelirin en yüksek olduğu (11 bin Avro) İngiltere'de, İngilizler'in yakıt, gıda, alkol ve sigaraya Avrupalılar'ın ortalama ödediğinden daha fazla ödediği bildirildi.

Polonya'nın, çalışma saatleri ve tatil günlerinin fazlalığı konusunda başı çektiğinin belirtildiği araştırmada, İngilizler'in ise haftada ortalama 37 saat çalıştıkları ve Avrupa ülkeleri arasında en az tatil yapanlar olduğu ortaya çıktı.

Araştırma, Fransızlar'ın, bu 10 ülkenin ortalamasına bakıldığında, daha erken emekli olduklarını ve daha uzun yaşadıklarını, daha az kazansalar da gıda, alkol, elektrik ve doğalgaza daha az ödediklerini gösterdi.

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