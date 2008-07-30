Yaşam kalitesi için ortodonti

Dişlerdeki şekil bozuklukları yalnız estetik açıdan problem yaratmıyor. Şekli bozuk dişler, aynı zamanda pek çok sağlık sorununa da yol açıyor. Ortodonti ise bu noktada devreye giriyor. Diş hekimi Nazan Bozkurt, ortodontik problemlerin erken teşhis edilmesinin önemini vurguluyor.



Ortodonti ne demek?



Ortodonti, dişler ve çenelerin estetik fonksiyonunu ideale ulaştırarak bireyin yaşam kalitesini yükseltmesine katkıda bulunan bir bilim dalı.



Şekil bozukluğu bu kadar önemli mi?



Hangi yaşta olursa olsun, tedavi edilmeyen, ortodontik problemler, daha kötüye doğru gider. Çapraşıklık nedeniyle dişlerin yeterince temiz tutulamaması ile oluşan çürük ve dişeti hastalıkları, diş kaybına kadar varabilen sonuçlara sebep oluyor.



Bunların yanında, bozuk kapanışlar ve erken diş temasları ile diş yüzeylerinin anormal aşınmasına, çiğneme ve konuşmada zorluklara, dişlere gereğinden fazla yük gelmesine, bunun sonucu olarak da kök ucu lezyonlarının oluşmasına, destek kemik ve dişeti dokularının harabiyetine yol açabiliyor.



Çocuklarda mı yetişkinlerde mi daha kolay uygulanıyor?



Erken dönemde teşhis edilen problemlerin erken tedavisi sonucu, problem ya ortadan kaldırılabiliyor, ya ileri yaşlarda yapılacak ikinci evre ortodontik tedavinin daha kolay ve kısa sürede tamamlanmasına yardımcı oluyor.



Ortodontik tedaviye hangi yaşta başlamalı?



Çocukların ilk ortodontik tedavisi yedi yaşından daha geç olmamalıdır. Bu yaşta dişler düzgün sıralanmış gözükseler de gizli bir kapanış problemi söz konusu olabilir. Ancak çocuk 7 yaşını geçmiş dahi olsa mutlaka ortodontik muayenesinin yapılması gerekli.



Erken yaşta yapılan kontrollerin faydası çok büyük olsa da çoğu aktif ortodontik tedaviler 9-14 yaşları arasında başlamaktadır. Tabii erişkin yaştaki insanlara da ortodontik tedaviler uygulanabilir. Hasta yeter ki sağlıklı dişeti, diş ve çevre kemik dokusuna sahip olsun.



Ortodontik tedavinin süresi nedir?



Vakaya göre değişse de 6-36 ay arasında değişebilmektedir. Ancak bu süre hastanın büyüme ve gelişim dönemine, kapanış bozukluğunun derecesine, hastanın ağız bakımına, tedaviye uyumuna, hekim ile kooperasyonuna bağlıdır.



Tedavide hangi araç gereçler kullanılıyor?



Dişleri düzgün sıralamak için braketler kullanılır. Braketlerin dişlerle aynı renkte olanları olduğu gibi, dil tarafından yapıştırılarak kullanılan tipleri de mevcut. Apareylere alışma süresi ise 7-10 gün arasında değişir.



Hangi koşullarda ortodontiye ihtiyaç duyuluyor?



* Dengeli olmayan yüz ve çene yapısı

* Ağızdan solunum

* Parmak emme, tırnak yeme, yanak dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar

* Uzun süre emzik ve biberon kullanma

* Çiğneme ve konuşmada zorlanma

* Aşırı ileride veya geride konumlanan çene yapıları

* Önde konumlanmış dişler

* Çapraşık, yanlış yere konumlanmış dişler veya ağız içinde hiç yer almayan dişler

* Süt dişlerin erken veya geç kayıpları

* Alt ve üst dişlerin hiç temas etmemesi veya aşırı biçimde birbirini içine alması



(MEDICANA)

