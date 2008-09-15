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Yaşam

Yaşam gündemi

15 Eylül 2008 03:00

1- Hayat N adlı ro-ro gemisinin Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan sonra batmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtında tören düzenlenecek, Kültür Merkezinde Atatürk konulu kitap ve fotoğraf sergisi açılacak.
(Saat: 10.00/14.00)

3- Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, orman yangınında evleri yanan Karataş köylüleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek. (Saat: 19.14)

4- Trafik cezaları ve vergiler "cep"ten sorgulanacak.
- Gelir İdaresi Başkanlığı, trafik cezası ve motorlu taşıt vergisi borcunun SMS'le takibine yönelik kısa mesaj bilgilendirme servisini devreye soktu.
- Avea, Turkcell ve Vodafone'nun dahil olduğu yeni sistemle "TPC plaka, araç tescil tarihi ve TC kimlik numarasını" yazıp 1189'a gönderenler 2 SMS ücreti karşılığında trafik cezası bulunup
bulunmadığını öğrenebiliyor.
- Önümüzdeki dönemde "vergi borcu yoktur" ve "mükellefiyet" yazısı ile vergi levhası tasdiki de SMS yoluyla yapılabilecek, yurt dışına çıkış yasağına bu yolla bakılabilecek.

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