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Yaşam

Yaşam gündemi

07 Ekim 2008 03:00

1- Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahibi İsveç'in başkenti Stockholm'de açıklanıyor.

2- Hazine, 13 ve 20 ay vadeli YTL cinsinden iskontolu 2 tahvil ihalesi yapacak.

3- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin yeni görevlerine başlamaları dolayısıyla başkanlıkta tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. (Saat: 11.30)

4- RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kurul tarafından İstanbul'da düzenlenen "Çocuk Gerçeği ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi" panelinin açılışında konuşacak. (Saat: 10.00)

5- Yıldız Teknik Üniversitesi, yeni akademik yıla törenle başlayacak. (Saat: 14.00)

6- Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Autoshow 2008'e ilişkin İstanbul'da basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00)

7- Halk Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aydın'ın katılımıyla Ankara'da termal turizmine kredi desteğine ilişkin protokol imzalanacak. (Saat: 11.00)

8- Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun ikincisi, Antalya'da başlayacak. (Saat: 17.30) 

9- AIMC 11. Uluslararası Mozaik Sempozyumu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Salonu'nda başlayacak. (Saat: 09.30)

 

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