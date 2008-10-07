Yaşam gündemi

1- Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahibi İsveç'in başkenti Stockholm'de açıklanıyor.



2- Hazine, 13 ve 20 ay vadeli YTL cinsinden iskontolu 2 tahvil ihalesi yapacak.



3- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin yeni görevlerine başlamaları dolayısıyla başkanlıkta tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacak. (Saat: 11.30)



4- RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kurul tarafından İstanbul'da düzenlenen "Çocuk Gerçeği ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi" panelinin açılışında konuşacak. (Saat: 10.00)



5- Yıldız Teknik Üniversitesi, yeni akademik yıla törenle başlayacak. (Saat: 14.00)



6- Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Autoshow 2008'e ilişkin İstanbul'da basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00)



7- Halk Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aydın'ın katılımıyla Ankara'da termal turizmine kredi desteğine ilişkin protokol imzalanacak. (Saat: 11.00)



8- Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun ikincisi, Antalya'da başlayacak. (Saat: 17.30)



9- AIMC 11. Uluslararası Mozaik Sempozyumu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Salonu'nda başlayacak. (Saat: 09.30)



