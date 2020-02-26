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Yaşam

Yaşam alanı kalmayan kuşlar, çareyi çantaya yuva yapmakta buldu!

Kocaeli'deki olayda, dükkân sahibi, yavrular çıkana kadar çantaya dokunmayacağını söyledi

26 Şubat 2020 10:51

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir züccaciye dükkânının önünde asılı olan çantaya, üveyik kuşları yuva yaptı.

Bir dişi ve bir erkek kuşun etraftan topladıkları otlarla çantanın üzerine yuva yaptığını gören iş yeri sahibi Ömer Faruk Coşkun, bu anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kuşların yuva yaptığı çantayı kaldırmayacağını söyleyen dükkân sahibi Ömer Faruk Coşkun, “Dün sabah dükkanı açtığımızda 2 tane kuşun çantanın üzerine yuva yaptığını gördük. Biri dişi biri de erkekti. Hiç ellemedik. Onlar o şekilde çantanın üzerine yuvalarını kurdular. Çantaya kesinlikle dokunmayacağız. Yavrular çıkana kadar çanta yerinde duracak." diye konuştu.

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