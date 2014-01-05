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Yasal dinlemeye sınır geliyor

Hükümet, telefon dinlemelerine sınır getirecek düzenleme için çalışma başlattı

05 Ocak 2014 22:18

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme hayata geçtiğinde, mahkeme veya savcılık kararıyla yapılan telefon dinlemelerine süre kısıtlaması gelecek. Rastgele dinleme kararı alınmasının engellenmesi de hedefleniyor.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik, son dönemde alınan dinleme kararlarında ortaya çıkan tartışmalı durumları önlemeyi amaçlıyor.
Buna göre, mahkeme kararında dinlenecek telefon numarasının yanı sıra, dinlenecek kişinin açık kimlik bilgileri de yer alacak.
Düzenlemeyle ayrıca, mahkemelerin telefon dinleme kararı vermesine de sınır getirilecek.
Şu anda üç aylık dönemler halinde alınabilen ve çoğu suçlarda üst sınırı bulunmayan dinleme kararları için yasal süre 1 veya 2 aya indirilecek. 3 aylık periyotlar halinde ucu açık uzatmaya son verilecek.
Dinleme kararının verileceği mahkemelere de sınır getirilecek.
Mevcut düzenlemede İstanbul’da yaşayan biri için başka bir ilin mahkemesinden dinleme kararı alınabiliyor.
Üzerinde çalışılan düzenlemeyle, dinleme kararlarının, telefonu dinlenilecek kişinin ikametinin bulunduğu şehirdeki mahkemelerden çıkarılması planlanıyor.

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