Yasal boşlukla 32 ürün Türkiye'ye getirildi

T24 - CHP’nin raporuna göre, bakanlığının çıkardığı ve 6 ay içinde 3 kez değiştirdiği GDO Yönetmeliği’ne göre kurulan “Bilimsel Komite” aracılığıyla, 3 ayrı partide; 16 mısır, 3 soya, 3 kolza, 1 şekerpancarı, 1 patates, 6 pamuk, 1 maya ve 1 bakteri biyokütlesi olmak üzere toplam 32 GDO’lu ürünün kullanımına izin verildiği ifade edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu raporunda, 26 Mart 2010’dan itibaren en geç üç ay içerisinde çıkarılması gereken yönetmeliklerin iki ay geciktirilerek, ortaya çıkan yasal boşlukta “Bilimsel Komite” aracılığıyla da, 32 çeşit GDO’nun inceleme yapılmaksızın Türkiye’ye girişine izin verildiği belirtildi.

Raporda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Ekim 2009’da çıkardığı ve 6 ay içinde 3 kez değiştirdiği GDO Yönetmeliği’ne göre kurulan “Bilimsel Komite” aracılığıyla, 3 ayrı partide; 16 mısır, 3 soya, 3 kolza, 1 şekerpancarı, 1 patates, 6 pamuk, 1 maya ve 1 bakteri biyokütlesi olmak üzere toplam 32 GDO’lu ürünün kullanımına izin verildiği ifade edildi. Komite kararının eleştirildiği raporda şöyle denildi: “Komite kararlarında, ‘GDO’ların yem ve gıda (taze, konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan tüketim dışında) kullanıldığında herhangi bir risk oluşturmayacağı kanısına varıldığı’ dile getirilmiştir.”

Raporda, Türkiye’nin, GDO’lu ürün ithalat merkezine dönüştüğü iddia edilerek şöyle denildi: “Türkiye yılda 1 milyon tona yakın DDGS (damıtma küspesi) ve mısır grizini GDO’lu olarak ithal edip yem rasyonlarında kullanıyor, böylece kendi kepek ve küspemiz elde kalırken ABD’nin GDO’lu yan ürünleri Türkiye’yi doldurmaktadır.”





