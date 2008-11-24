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Bilim / Teknoloji

Yasaklı YouTube, ‘Top 10'da!

Erişim yasağına rağmen Youtube Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 site arasında yer almayı sürdürüyor.

24 Kasım 2008 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu internet kullanıcılarının, dünyanın en büyük ve en popüler görüntü paylaşım sitesi YouTube'un yasaklı olmasına rağmen, Türkiye'den en çok ziyaret edilen 10 site arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Başbakan Erdoğan'ın, Hindistan'a giderken uçakta gazetecilere “Ben giriyorum siz de girin” dediği YouTube’u, Türkiye’den her gün 1 milyondan fazla internet kullanıcısının ziyaret ettiği belirlendi. İnternette 20 milyonun üzerindeki web sayfasını tanıtan ve bunların ziyaret edilme trafiği hakkında bilgi veren, sürekli güncellenen ‘www.alexa.com’un verilerine göre, Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 5 Mayıs tarihli kararı doğrultusunda erişimi engellenen YouTube'un Türkiye'den en çok ziyaret edilen siteler listesinde 10'uncu sırada yer aldığı anlaşıldı. Alexa.com'da 100 web sayfasının yer aldığı listenin 9'uncu sırasındaki blooger.com'u Türkiye'den 1 milyon 400 bin, 11'inci sırasındaki rapidshare.com'u ise 1 milyon 50 bin kadar kullanıcının her gün ziyaret ettiği sonucuna ulaşıldı. Bu veriler göz önüne alındığında ise YouTube'a, Türkiye'den günde 1 milyonu aşkın kişinin girdiği sonucuna varıldı.

'Yasağı delmenin yolu çok..'

Google’un arama motoruna ‘YouTube’a nasıl girilir?’ ve ‘YouTube'a girmenin yolları’ diye yazdığınızda, 250 binden fazla sonuçla karşılaşılıyor. Bunlara bakıldığında, Türk kullanıcıların, YouTube’un yanı sıra diğer erişimi engellenmiş sitelere, daha çok bilgisayarlarındaki DNS sunucusunu değiştirerek ya da sanal gezintileri hızlandırmayı amaçlayan, ulaşılamayan web sayfalarını ekrana getiren ‘proxy sunucusu' hizmeti veren sitelere başvurduğu görülüyor.

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