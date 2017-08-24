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Politika

'Yasaklı yayın' gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazeteciden 2'si serbest bırakıldı

Bırakılan Karakaş ve Özbek'e çantalarındaki gazeteler iade edildi

24 Ağustos 2017 19:20

Adana'da "yasaklı yayın bulundurdukları" gerekçesiyle gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi çalışanı üç gazeteciden ikisi serbest bırakıldı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde çalışan Murad Karakaş ve Murat Özbek serbest bırakıldı. Gazeteci Leyla Yıldız ise hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle hâlen gözaltında tutuluyor.

Serbest bırakılan gazeteciler Karakaş ve Özbek’e çantalarındaki gazeteler de iade edildi.

Polisin, Özgürlükçü Demokrasi ve Rojava Medya gazetelerinin hakkında toplatma ve yasak kararı olmamasına rağmen, “yasaklı yayın” yönünde işlem yapması dikkat çekti.

 

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