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Yasaklı barajda balık tutan 3 kişiye idari para cezası

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, avlanmanın yasak olduğu Bademli Barajı'nda balık tuttuğu tespit edilen 3 kişiye idari para cezası kesildi

02 Aralık 2017 00:56

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, avlanmanın yasak olduğu Bademli Barajı\'nda balık tuttuğu tespit edilen 3 kişiye idari para cezası kesildi.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmanın yasak olduğu Bademli Barajı\'nda ağ atılarak balık tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, gece saatlerinde baraja serdikleri ağı toplamaya gelen Erol K., Bekir İ. ve Mustafa K.\'yı tuttukları 14 sazan balığı ile yakaladı.
Jandarma komutanlığına götürülen 3 kişiye 1155\'er TL idari para cezası kesildi.

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