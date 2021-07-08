Yasaklar kalktı; Ağrı Dağı, tırmanışa açıldı

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte 5 bin 137 rakım Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, zirve tırmanışlarına yeniden açıldı.

Ağrı Dağı’na en az 3 günlük tırmanış gerçekleştirmek için gelen dağcılar, dağın eteklerinde karşılandıktan sonra taşıyamayacakları eşyaları atlara ve katırlara yükleyerek 3 bin 200 rakımlı kamp alanına taşıyor.

Ardından tırmanışa başlayan dağcılar, 1. kamp alanına gelerek çadırlarını kuruyor. Geceyi kamp alanında geçiren dağcılar, ertesi gün 4 bin 200 rakımlı 2. kamp alanına tırmanıyor ve eşyaları da tekrar atlarla ve katırlara taşınarak getiriliyor. Geceyi burada geçiren dağcılar, gece 02:00 sıralarında zorlu zirve tırmanışı gerçekleştirmek için harekete geçiyor.