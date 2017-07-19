Yasaklanan Munzur Festivali’ni sahiplenme çağrısı

17. Munzur Festivali'nin yasaklanmasını protesto eden Dersim Dernekler Federasyonu, Dersim’de büyük kucaklaşmayı sağlamak için herkesi festivali sahiplenmeye çağırdı.

Dersim Dernekler Federasyonu (DDF), Tunceli Valiliği tarafından 17. Munzur Festivali'nin yasaklanmasını İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube binasında yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti. “Festival halkındır halkın kalacak, OHAL ve barajlara hayır” pankartının asıldığı açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. Basın açıklamasını DDF Sanat Komisyonu Üyesi Vedat Baran yaptı.

“Valilik festivali organize eden kurumları muhatap almadı ”

Yasaklamalarla kayyum geleneğinin kendisini tekrar ettirdiğini söyleyen Baran, “Devlet ve hükümet dün olduğu gibi bugün de Dersim halkına ayıp ediyor, günah işliyor. Devletin marifetiyle ülkenin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Dersimlinin çevresine kültürüne ve bir araya gelme isteğine kıyım geleneğiyle yaklaşmış bulunuyor. Festivalin yasaklanması OHAL’e dayandırılarak 'yasallığa' bulandırılsa da Tunceli Valiliği, Dersimlinin festival organize eden kurum ve kuruluşları muhatap almamıştır” dedi.

Valilik tarafından festival yasaklanırken birçok alanın güvenlik bölgesi olmasından ötürü erişime izin verilmediğini belirten Baran, Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabından "Tunceli’miz misafirperver insanları ve doğal güzellikleri ile sizleri ağırlamaya her zaman müsait. Bekleriz" açıklamasının festivalin iptal gerekçesinin ne kadar tutarsız olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Festivale sahiplenme çağrısı

Yasağın Dersimliler için zulüm olduğunu ve bu zulmü reddettiklerini belirten Baran, “En başta ülkemizin metropollerinde yaşayan Dersimliler ve dostları olarak bu yasağı kabul etmiyoruz. OHAL bahane edilerek yasaklansa da 7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali yapılacakmış gibi 27-30 Temmuz tarihleri arasında Dersim’de olacağız. Kutsal mekanlarımızı ziyaret edip mumlarımızı yakacağız. Munzur’un kıyısında şiir okuyup türkü dinleyeceğiz. Doğamızı insansız, insanımızı doğasız bırakmayacağız. Dersim’de büyük kucaklaşmayı sağlamak için Dersimlileri ve dostlarımızı bir seferberlik fikri ile festivali sahiplenmeye çağırıyoruz” dedi.