Yasak, sigara tüketimini yüzde 4.9 düşürdü

19 Mayıs’ta yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara yasağı etkisini Temmuz ve Ağustos ayında hissettirdi. Tüketimdeki düşüş yüzde 4.9’u buldu



Kapalı alanlarda sigara içme yasağı etkisini göstermeye başladı. Bu yılın Temmuz ayında 2007’nin aynı dönemine göre 520 milyon adet, Ağustos’ta ise 457 milyon adet daha az sigara içildi. Düşüş yüzde 4.9’u buldu. 4 aylık dönemde yasağa uymayan tiryakilerin ödediği para cezası da 20 bin YTL’yi aştı.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan’ın verdiği bilgiye göre, 19 Mayıs’ta yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağının etkisi, devletin resmi verilerine Temmuz başından itibaren yansımaya başladı.



Geçen yıl Temmuz ayında 10 milyar 700 milyon adet sigara tüketilen Türkiye’de, söz konusu rakam, bu yıl aynı ayda 10 milyar 180 milyon adede geriledi. Düşüş, Ağustos’ta da devam etti ve 2007 Ağustos’unda 10 milyar 678 milyon adet olan sigara tüketimi, bu yıl 10 milyar 221 milyon adede indi. Böylece Temmuz ayında içilen sigara miktarı, geçen yılın aynı ayına göre 520 milyon adet, Ağustos’ta 457 milyon adet azaldı.



Kışın daha da düşecek



Yazın açık alanlar olduğu için tiryakilerin rahatlıkla sigara içebildiğine işaret eden TAPDK Başkanı, havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında sigara tüketiminin çok daha fazla düşmesini beklediklerini ifade etti. Dünyada sigara yasakları sonrası sigara tüketiminde yüzde 4 ile 6 arasında düşüş meydana geliyor.

