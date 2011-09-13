'Yasak kitap ayıbı' sona eriyor

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Son örnek Sincan’dan







Radikal gazetesindeki habere göre, Adalet Bakanlığı, 40 yıl önce verilen toplatma kararları dayanak gösterilerek cezaevlerine sokulmayan yaklaşık 23 bin kitapla ilgili çalışma başlattı.Bu kapsamda yasak kitap listesi yenilenecek. Türkiye’nin dört bir tarafında satışı serbest olan kitapların 40 yıllık mahkeme kayıtlarına dayanılarak cezaevine sokulmamasıyla ilgili olarak Cezaevi ve Tevkif Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, ‘güncelliğini yitiren’ kararlarla, yasaklanan kitap sayısı 23 bin olarak tespit edildi.Bu kitaplar hakkındaki yasak kararının kaldırılması için bir yasa çalışması gündeme gelebileceği gibi ilgili mahkemelerin bu kararları kaldırmasının sağlanması da tartışılıyor. Bakanlık yetkilileri, söz konusu kitapların büyük bir bölümünün ‘komünizm propagandası yapmak’ suçundan yasaklandığını belirterek, “Komünizm propagandası yapma suçu 1991 yılında yapılan düzenlemeyle kaldırıldı. Bu nedenle artık bu ayıba son vermek gerekiyor” diyor.‘Yasak kitap ayıbının’ son uygulaması, Sincan Cezaevi’nde yaşanmıştı. İlya Ehrenburg’un “Dipten Gelen Dalga”, Marx ve Engels’in birlikte yazdıkları “Komünist Parti Manifestosu”, Stalin’in “Bolşevik Parti Tarihi” ve Mao’nun “Seçme Eserler” isimli kitabının bazı ciltleri Sincan F Tipi Cezaevi ve Kadın Kapalı Cezaevi’ne sokulmamış, cezaevi yönetimi, serbestçe satılan bu kitapları, ‘haklarında toplatma kararı bulunduğu’ gerekçesiyle geri çevirmişti.Bunun üzerine avukat Evrim Deniz Karatana, her yerde serbestçe satılan ancak müvekkillerine verilmeyen kitaplar için gerçekten bir toplatma kararı bulunup bulunmadığını Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sordu. Emniyetten gelen yanıtta ise kitapların “Komünizm propagandası yapmak suçunu” düzenleyen eski TCK’nın 142. maddesine göre yasaklandığı bildirildi. Avukat Karatana, gelişmenin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Başvurumuzun sonuç vermesi sevindirici, ancak hâlâ birçok dergi ve kitap için toplatma kararı veriliyor” diye konuştu.Bu arada Adalet Bakanlığı cezaevleri personelinin kıyafetleri için de bir çalışma başlattı. Bu kapsamda infaz koruma memurları artık kravat takmayacak. Özel harekâtçıların üniformalarına benzer şekilde yandan cepli pantolon ve bot giyecek.