'Yasak gelmedi'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Servet Çetin, teknik direktör Michael Skibbe'nin oyun sistemini beğenmeme gibi bir lüksünün olamayacağını söyledi.



Servet, Galatasaray Store'da düzenlenen imza gününde sarı-kırmızılı taraftarlara imza dağıttı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine açıklamalarının ardından konuşma yasağı gelmediğini belirterek, "Benim söylediklerimi gerçekten insanlar istedikleri gibi çevirip, istedikleri gibi yazıyorlar. Benim söylediklerim farklı, anlatılan, yazılanlar farklı şeyler. Benim söylediğim, takımda 12 sakatımız var ve hepsi ilk 11'de oynayacak futbolcular. 'Servet oyun sistemini beğenmiyor' gibi haberler çıktı, benim böyle bir lüksüm olamaz. Zaten hoca elinde bulunan kadronun en iyisini çıkartmaya çalışıyor. Takım olarak savunmada sıkıntılarımız zaaflarımız var. Bu da gayet normal. Ben bunu açıkça söylüyorum. Söylemeyebilirim de (çok iyiyiz harika oynuyoruz) da diyebilirim. Savunmada bir şekilde aksaklık var. İnsanlar istediği gibi yazıyorlar, benim tek alındığım konu bu" diye konuştu.



"İşim olmayan şeyleri yapıyorum"



Maçlarda sık sık ileri çıkmasının eleştirildiği hatırlatılan Servet, bugüne kadar hiçbir teknik direktörün kendisine "İleri çıkma, yerini boşaltma" diye bir şey söylemediğini dile getirdi.



"Zaman zaman ben de fazla ileri çıktığımı düşünüyorum" ifadesini kullanan Servet, şöyle devam etti:



"Biraz daha bir şeyler yapma anlamında, takıma katkı sağlamak için ileri gidiyorum. Ben de savunmada kalırım, topları keserim, önümdeki oyuncuya veririm ve böylece de iyi oynarım. Ama ben takım adına bir şeyler vermek için, işim olmayan şeyleri yapmaya çalışıyorum. Takım iyiliği için yapıyorum. Ona buna kendimi beğendirmek için yapmıyorum. Aslında bu ileri çıkmalarım beni yoruyor. Gidiyorum, geliyorum kolay da değil. Ama takım için yapıyorum."



"Meıra ile iyi anlaşıyoruz"



Servet, savunmanın ortasında birlikte oynadıkları Meira ile iyi anlaştıklarını söyledi.



Sistem itibariyle çok ofansif oynadıkları için zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Servet, "Dönüşlerimiz geç olduğu zaman, savunma oyuncuları sıkıntı yaşar. Bu her takımda böyle olur. Eksiklerimiz de bizi etkiliyor. Defansif orta saha oyuncularımızın hemen hemen hepsi sakat, bunun da sıkıntısını duyuyoruz" dedi.



Servet, Meira'nın da topla iyi oynadığını vurgulayarak, "Bizim Meira ile belki şunu düzeltmemiz lazım; O da çok fazla ileri çıkıp, topu iyi kullanıyor. O da, ben de ileri çıkıyoruz ve bunda aksaklık yaşıyoruz. İkimizden birisi çıkıp, diğeri kalırsa daha iyi olur. Bunu da kendisiyle konuşuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

