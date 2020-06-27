Yasak Elma dizisinde flaş ayrılık!

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu; başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı.

Medyaradar'ın haberine göre; Fox TV'de yayınlanan dizinin başlangıcından itibaren yönetmenliğini üstlenen Neslihan Yeşilyurt, yönetmen koltuğunu 'Bir Aile Hikayesi' dizisinin yönetmenliğini yapmış Murat Öztürk'e devretti.

Yeşilyurt'un Medyapım'ın yeni sezonda Kanal D için hazırlayacağı Dr. Foster dizisinin yerli uyarlamasını yöneteceği öğrenildi.