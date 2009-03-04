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Yaşam

Yasak aşkta uzlaşma teklifi

Öğrencisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın öğretmen A.N.İ.'nin avukatı, şikayetçi Ç.Ö'nün, uzlaşma teklif ettiğini bildirdi.

04 Mart 2009 02:00

İzmir Atatürk Lisesinde bir öğrencisiyle 12 yıl aşk yaşadığı iddia edilen emekli kadın öğretmen A.N.İ'nin avukatı Yavuz Oran, şikayetçi Ç.Ö'nün, uzlaşma teklif ettiğini bildirdi.

Yavuz Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Lisesinden emekli olan öğretmen A.N.İ. (51) ile Ç. Ö.'nün (29) okul yıllarından tanıştıklarını belirtti.

Bu dönemde öğrenci ile öğretmeni arasında aşk ilişkisi bulunmadığını savunan Oran, şunları söyledi:

"Bu ilişki iki erişkinin ilişkisidir. Öğrencisi mezun olduktan sonra böyle bir ilişki başlamıştır. Yakın zamana kadar sürmüştür. İlişkilerinin bitmeye yakın Ç.Ö, müvekkilimi darp etmiş bu konu İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesine yansımıştır. Ancak müvekkilim şikayetinden vazgeçmiştir. Daha sonra Ç.Ö, müvekkilimden tezi konusunda yardım talep etmiş, bunun ardından aralarındaki elektronik posta görüşmelerini ileri sürerek, belki ailesinin etkisiyle şikayetçi olmuştur. Son celsede, uzlaşma talep ettiler. Bizim de avukat olarak görevimiz tarafları uzlaştırmaktır."

Öte yandan, İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Hasan Basri Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basında yer alan habere okullarının isminin karışmasından dolayı son derece üzgün olduklarını ifade etti.

Öğretmen A.N.İ'nin 5 yıl önce emekli olduğunu belirten Karaoğlu, "Böyle bir olaydan yeni haberimiz oldu. Öğrenci ise uzun yıllar önce mezun olmuş. Okulumuzun ismine leke sürülmesini istemiyoruz. Bu konuda avukatımız okulumuzun haklarının savunulması konusunda gerekli girişimlerde bulunacak" dedi.

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