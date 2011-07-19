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YASAK AŞK YAŞADIĞI KADINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 18:12

-YASAK AŞK YAŞADIĞI KADINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Pendik'te yasak aşk yaşadığı kadını, kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen ve Trabzon'da yakalanan zanlı, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz'da, Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki adresinde, Şerife Ersoy'un (32) kafasına sert bir cisimle vurularak, öldürülmesi olayına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.  Çalışmalar sonucunda, cinayete ilişkin Ersoy ile yasak aşk yaşadığı belirlenen şüpheli Muhittin E. (49) hakkında ''yakalama kararı'' çıkartıldı.  Trabzon'da yakalanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, ifadesinde, yasak aşk yaşadığı Ersoy'un kredi kartlarını kullanarak, borca girdiğini ve ödeyemediğini, bunun üzerine aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, kafasına çekiçle vurduğunu söylediği öğrenildi.

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