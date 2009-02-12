Yasağın etkisi çabuk geçti

Kapalı alanlarda sigara içme yasağının etkisi çabuk geçti. Başlangıçta sigara tüketimini azaltan yasak uygulaması, sonraki aylarda tüketimdeki artışı engelleyemedi.



AA muhabirinin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edindiği bilgiye göre, 2007 yılında 107 milyar 455 milyon adet olan sigara tüketimi, 19 Mayıs'ta kapalı alanlarda sigara içme yasağının uygulamaya konulduğu 2008 yılında 107 milyar 859 milyon adede yükseldi.



Bu şekilde ülkemizde, 2007 yılında 5 milyar 372 milyon 750 bin paket, 2008 yılında ise 5 milyar 392 milyon 950 bin paket sigara içildi.



2007 yılının ocak-nisan döneminde, 32 milyar 306 milyon adet, bir başka ifadeyle 1 milyar 615 milyon 300 bin paket olan sigara tüketimi, 2008 yılının aynı döneminde 33 milyar 73 milyon adet, 1 milyar 653 milyon 650 bin paket olarak gerçekleşti.



Yasak yaz aylarında tüketimi düşürdü



Sigara yasağının devreye girdiği mayıs ayı ile haziran ayında sigara tüketiminde yine belirgin bir artış gözlendi.



2007 mayısında 9 milyar 368 milyon adet olan aylık tüketim, 2008 yılının aynı ayında 9 milyar 443 milyon adede çıktı.



2007 haziranın da 9 milyar 420 milyon adet olan aylık tüketim de, 2008'in aynı ayında 9 milyar 592 milyon adet olarak belirlendi.



Temmuz ve aralık ayları sigara tüketiminin düştüğü aylar oldu. 2007 temmuzunda 10 milyar 700 milyon adet, ağustosunda ise 10 milyar 678 milyon 39 bin adet olan sigara tüketimi, 2008 yılının temmuzun 10 milyar 180 milyon adede, ağustos ayında da 10 milyar 221 milyon 575 bin adede geriledi.



Böylece, mayıs-ağustos döneminde 2007 yılında 40 milyar 166 milyon 39 bin adet olan sigara tüketimi, 2008 yılının aynı döneminde 39 milyar 436 milyon 575 bin adet olarak tespit edildi.



Bu şekilde, sigara tüketimi, mayıs-ağustos döneminde 2007'ye göre 729 milyon 464 bin adet, bir başka ifadeyle 36 milyon 473 bin 200 paket düşüş gösterdi.



Kriz döneminde sigaraya sarıldık



TAPDK rakamlarına göre, küresel ekonomik krizin ülkemizde de hissedilmeye başlandığı 2008'in son aylarında sigara tüketimi yeniden artış eğilimine girdi.



Eylül-aralık döneminde, 2007 yılında 34 milyar 982 milyon 961 bin adet sigara içilen ülkemizde, bu rakam 2008 yılında 35 milyar 349 milyon 425 bin adede yükseldi.



Yılın son 4 ayında, geçen yıla göre 18 milyon 323 bin 200 paket daha fazla sigara içildi ve 4 aylık tüketim 1 milyar 767 milyon 471 bin 250 paket oldu.



Bu arada kapalı alanlarda sigara içenlere mayıs-aralık döneminde 57 bin 524,49 lira ceza kesildi. Ancak bu cezanın 50 bin 390,78 lirası tahsil edilebildi.



Sigara ihracatı son iki yılda arttı



Öte yandan İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye, son 2 yılda sigara ihracatını arttırdı.

2007 yılında 137 milyon 52 bin 984 kilogram tütün mamulü ihracatında bulunan Türkiye, 2008'de bu rakamı 185 milyon 347 bin 493 kilograma çıkardı.



Tütün mamulleri ihracatından 2007'de 642 milyon 88 bin 855 dolar, 2008 yılında ise 698 milyon 513 bin 454 dolar gelir elde edildi. Geçen yıl sigara üretiminde de yüzde 7,1 oranında artış kaydedildi.



2007 yılında ihracat dahil 126 milyar 120 milyon adet olan sigara üretimi, 2008 yılında 135 milyar 41 milyon adede çıktı. Bir diğer ifadeyle ihracat dahil 2007'de 6 milyar 306 milyon paket olan sigara üretimi ise geçen yıl 6 milyar 752 milyon pakete yükseldi.

