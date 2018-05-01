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Dünya

Yasağı böyle deldiler; İran'da beş kadın, erkek kılığına girdi; maça gitti

Tahran Belediye Güvenlik Birimi, yasağın "kadınların onurunu korumak için" olduğunu savundu!

01 Mayıs 2018 17:43

Kadınların futbol maçlarına gitmesinin yasak olduğu İran'da erkek kılığına giren 5 kadın, stadyuma girdi. Takma bıyık, sakal ve erkek kıyafetleri giyen 5 kadın, destekledikleri Persepolis takımının maçı için stadyuma girdi. 

Kadınların maç sırasında çektikleri fotoğraf ve videolar sosyal medyada yayıldı. Olay nedeniyle 5 kadının gözaltına alındığı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi. 

İran'da 1979'dan beri kadınların maça gitmesi yasak. İran devleti, kadınlara yönelik yasağı maç ortamlarının kadınlar için uygun olmadığı şeklinde gerekçelendiriyor.

Tahran Belediye Güvenlik Birimi'nin Başkanı Alirıza Adeli, "Kadınlar maçları televizyondan izleyebilir" derken, yasağın "kadınların onurunu korumak için" olduğunu savundu. 

İran'da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olduğu biliniyor.

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