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Yasağa karşı mırıldanma

Nilüfer, sahne aldığı Kuruçeşme Arena'da izleyicilere Kayahan şarkıları mırıldanarak yasağı bozdu

29 Ağustos 2008 03:00

Israrlar Nilüfer'i zorda bıraktı

Nilüfer, önceki akşam Kuruçeşme Arena sahnesindeydi. Geceye "Varsa Söyle", "Yeniden Sev", "Yolcu Yolunda Gerek" gibi klâsikleriyle başlayan sanatçı, ilerleyen dakikalarda izleyicilerden gelen "Kayahan şarkıları" talebi karşısında ne yapacağını şaşırdı.

'Sizi buraya Kayahan mı gönderdi?'

Hayranlarına "Sizleri buraya Kayahan mı gönderdi? Ben, o şarkıları söylemem" diye takılan Nilüfer, ısrarın sürmesi üzerine "Şarkıyı söylemeyeceğim, sadece mırıldanacağım. Ben mırıldanırken, sizler söyleyeceksiniz" dedi. Şarkıya sadece "la la la" diye eşlik eden sanatçı, şarkı sonunda "Bunu daha önce neden akıl edemedim bilmiyorum" diye konuştu.

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