Yasadışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 18 Endonezyalı yakalandı

Gaziantep’te, yasa dışı yollardan Suriye’ye geçmek isteyen Endonezya uyruklu 6’sı çocuk 18 kişi yakalandı. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karkamış İlçesi Suriye sınır hattında Suriye’ye yasal olmayan yollardan geçmek isteyen Endonezya uyruklu 6’sı çocuk 18 kişinin yakalandığı belirtildi. Suriye’de IŞİD’e mı yoksa başka bir örgüte mi katılacakları konusuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada 18 kişinin sınır dışı edilecekleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"31 Ekim 2015 tarihinde ve saat 00.15 sıralarında Karkamış İlçemizin Suriye sınır hattında Karkamış Soylu Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince ülkemizden Suriye’ye yasal olmayan yollardan geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu; A.A.M.S., E.Y.İ., D.R.A., S.N., Z.H.A., A.A., S.H., A.A., Y.W., A.A., O.A., İ.H., S.E., M.O., T.M., G.A., R.O., A.A. 12 yetişkin, 6 çocuk olmak üzere 18 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış olup, şahısların pasaport kontrolünde 8 şahsın yasal yollardan, diğer şahısların yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları, yapılan sorgulamada aranan şahıslardan olmadıkları tespit edilmiştir. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar hakkında Nizip Cumhuriyet Savcılığınca adli işlemler başlatılmış olup, idari işlemler yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."