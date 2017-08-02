‘Yasadışı dinleme’ iddianamesi, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında iş adamları, milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişinin yasadışı dinlenmesiyle ilgili, 15 Temmuz Darbe Girişiminin bir numaralı firari sanığı Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de olduğu iddianameyi kabul etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 238 sayfalık iddianamede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan'ın da arasında bulunduğu 45 şüpheli hakkında "Silah terör örgütü kurmak ve üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" ve "Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede soruşturmanın, Hürriyet Gazetesi'nde 3 Aralık 2014 günü yayınlanan "Dinlenen VIP İsimler" başlığı altında yapılan haber üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturman başlatıldığı vurgulandı.

İddianamede, "Fetullah Gülen'in talimatıyla şüphelilerin İstanbul ve diğer illerde yapılan veya yapılacak olan operasyon ve faaliyetlere zemin hazırlamak amacıyla emniyet istihbarat şubelerini bir casusluk örgütü mantığı ile kullandığı, dinlemeleri, örgütün amacına uygun, şantaj ve tehdite yarar nitelikte belge ve suç delili toplama alanı olarak kullanmaya çalıştıkları" ifade edildi. İddianamede bu kapsamda 44 şüpheli istihbarat polisinin 59 ismi hukuka aykırı bir şekilde dinledikleri belirtildi.

İşte iddianamede yasadışı dinlenen isimler şöyle:

CHP Milletvekili Muharrem İnce, iş adamları Ferit Şahenk, Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa Süzer, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç, Fevzi Bülent Özaydınlı, Atalay Şahinoğlu, Erol Altaca, Mehmet Yörük, Melih Türker, Mehmet Topsoy, Ali İhsan Karacan, Yener Şenok, Süleyman Kocakaya, Dursun Ali Yılmaz, Memduh Karakullukçu, Sezai Çanakçı, İbrahim Çağlar, Özay Şendir, Ömer Lütfi Karagöz, Cemal Tanıl Küçük ile gazeteciler Tufan Türenç, Murat Yetkin, Zafer Mutlu, Yılmaz Özdil, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Mirgün Cabas, Uğur Dündar, İbrahim Yıldız, Amberin Zaman, Şirin Payzın, Nihat Genç, Rasih Yılmaz, Selahattin Sadıkoğlu, Ergün Diler, Cengiz Semercioğlu, Engin Ardıç, Bedri Baykam, Melih Meriç, Metin Yüksel, Saner Ayar, Recep Tepeli, Ruhat Mengi, Bülent Çöltekin, Rıdvan Bıyık, Mustafa Şekeroğlu, Gülden Aydın, Nuri Çolakoğlu, Faruk Bildirici, Suna Vidinli, Arslan Bulut, Özdemir İnce, Mehmet Emin Darendeliler, Ahmet Altınel, Hüseyin Özalp ve emekli korgeneral Metin Yavuz Yalçın...

Bu isimlerden CHP Milletvekili Muharrem İnce, iş adamları Ferit Şahenk, Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa Süzer "Şikayetçi" sıfatıyla yer alırken diğer kişiler ise "Mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 19 Aralık'ta Silivri Cezaevinin karşısında yer alan duruşma salonda yapılmasına karar verdi.