Yaşadıklarım ders olsun

Lise öğrencisi Eylül, Facebook’ta tanıştığı sahte yönetmen Ahmet Hakan Yaşar’ın oyunculuk vaadine kandı. Tam 15 gün kafelerde, otomobillerde yattı, sahte yönetmenin tacizine uğradı. Son anda kurtuldu. Genç kız şimdi kâbus gibi geçen günleri hayatından silip atmak istiyor.



Hürriyet’in haberine göre, polis ihbar üzerine 3 Şubat’ta film setlerinde ışıkçı olarak çalışan Ahmet Hakan Yaşar’ın Kağıthane’deki kadın arkadaşının evine baskın düzenledi. Yaşar’ın, "Yönetmenim. Dizilerde oynatacağım" diyerek taciz ettiği üç kadın kurtarıldı. Sahte yönetmen tutuklandı. Yaşar, daha önce de İzmirli Eylül İ.K.’yı (17) Facebook’ta tuzağa düşürdü. Gamze Saraç adıyla Eylül’ün arkadaş listesine girdi. Yüz ve fiziğinin çok düzgün olduğunu söyledi.



ABD’de 11 yıldır yaşayan yönetmen Yaşar’ın 16 ülkede yayınlanacak dev projesinden söz etti. Yarım saat sonra kendi adıyla Eylül’ü MSN’ye ekledi. Eylül iki farklı kişiyle konuştuğunu sanıyordu. Yaşar hemen İstanbul’a gelmesini istedi. Ailesinin izniyle para ve şöhret uğruna 3 Ocak’ta İstanbul’a gelen Eylül’ü sahte yönetmen karşıladı.



Rol için beni öp



Eylül’ün rol yapma yeteneğini göstermesi için kendisini öpmesini istedi. Eylül kabul etmedi. Amacına ulaşamayan sahte yönetmen Eylül’ü elde etmeye kararlıydı. Eylül’ü "Para gelmedi", "Noteri kaçırdık", "Fırtınada set yıkıldı" gibi yalanlarla oyaladı. Tam 15 gün ya kafelerde ya da otomobillerde yatırttı. Bir seferinde de yatmayı teklif etti. Bir süre sonra "Bu rolü Hande Ataizi de istiyor" diye yalanlar uydurdu. Ancak herhangi bir gelişme olmuyordu. Bir türlü sözleşmeye imza atılmadı. Birçok gece sabahladıkları kafenin sahibi, Eylül’ün içinde bulunduğu zor durumu fark ederek ona para verdi. Böylece Eylül evine dönebildi. Okulundan 15 gün uzak kalan Eylül, daha önce de devamsızlığı olduğu için sınıfta kaldı. Okuldan tasdikname aldı. Eylül, "17 yaşındayım. Bir hata yaptım, inandım. Ailem artık bana güvenmiyor" diyor. Yaşadıklarının ders olmasını isteyen Eylül, şimdi kâbus gibi geçen bu 15 günü hayatından silmek istiyor. Açık Lise’ye yazılacak. Hayatına ve eğitimine kaldığı yerden devam edecek.

