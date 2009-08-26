Yasa uygulanırsa Bozburun yok olacak!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 bin 373 nüfuslu Bozburun beldesi kaçak... Beldede 700'e yakın kaçak yapı var ve hiçbirinin yapı kullanma ruhsatı yok. Yasa uygulansa beldede taş taş üstünde kalmayacak.

Kaçak yapıların yıkılma kararının uygulanması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan ruhsatı bulunan 3 katlı Mete Otel'in dışında Bozburun'da taş taş üstünde kalmayacağını söyleyen CHP'li Başkan Şener, "Belediye binamız bile kaçak. Ama bunun tek suçlusu Özel Çevre Koruma Kurumu'dur" dedi.

Yakın tarihte Drahya'nın önde gelen yerleşim yeri ve limanı olarak 'Bosprina' adıyla tanınan, Marmaris'e 53 kilometre uzaklıktaki Bozburun, Cumhuriyet döneminde nahiye olarak varlığını sürdürerek 1992 yılı haziran ayında belediye oldu.

Yunan adalarına çok yakın konumda yer alan belde, halen 150 kadar yat filosuyla bölge turizminde de söz sahibi konumda. Arpa ve buğdayın yanı sıra bademcilik, hayvancılık ve arıcılıkla da uğraşılması nedeniyle beldede işsizlik sorunun yaşanmıyor.

Fakat Bozburun'un en büyük sorunu imar planının olmayışı. Bölgenin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı sınırları içinde olması nedeniyle henüz bir imar planına sahip olamaması halkı kaçak yapılaşmaya itti.

700 kadar yapının bulunduğu Bozburun'da belediye binası dahil olmak üzere bir tek otel dışında hiçbir binanın 'yapı kullanma izni' bulunmadığı ortaya çıktı. Beldedeki tüm yapıların 'kaçak' olduğunu belirten Bozburun Belediye Başkanı Şener, "Bunun nedenini ÖÇKK'ya sormak gerekir. 17 yıllık beldeyiz, 20- 22 yıldır var olan ÖÇKK hala tek plan yapamadı. Beldemizdeki tek yapı kullanma ruhsatı olan bina sahildeki, halen Almanya'da yaşayan Salih Mete'ye ait 3 yıldızlı Mete Otel'dir. Bunun dışında hiçbir konut ve işyerinin yapı kullanma izni ile ruhsatı bulunmuyor. Buna neden bugüne kadar imar planının olmayışı ve bugüne kadar da çıkartılamamış olması. Vatandaşımız yıkım kararları nedeniyle de potansiyel suçlu durumuna düştü. ÖÇKK 20- 22 yıldır var. Biz ise 17 yıllık beldeyiz. ÖÇKK kurulduktan hemen bir yıl sonra gerekli olan planlamaları yapması gerekirken bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Dolayısıyla vatandaşlarımız ruhsatsız kaçak yapı yaparak bunun sıkıntısını çekiyor" dedi.

Başkan Şener, "Belediye binamızı yıllar önce bir şahıs yaptırmış ve yer Hazine'ye devredilmiş. Hazine de yeri belediyeye tahsis etmiş. Biz halen bu tahsis ile burada yaşıyoruz. Belediye binamız bile kaçak. Ama bunun tek suçlusu ÖÇKK'dır" dedi.