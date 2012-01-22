-Yasa teklifi, yarın senatoda oylanacak PARİS (A.A) - 22.01.2012 - Fransa meclisinden kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifi yarın senato genel kurulunda oylanacak. Fransa'daki Türk dernekleri, yarın sabah saatlerinden itibaren senato binası önünde toplanarak, yasa teklifinin reddedilmesini talep edecek. Ermenilerin de, yine senato önünde bir gösteri yapması bekleniyor. Senato genel kurulunda, yasa teklifinin oylamasından önce kanunlar komisyonunu, teklifin ''incelenmeye alınmaması'' öngören değişiklik önergesi oylanacak. Değişiklik önergesi kabul edilirse, teklif oylanmadan genel kurul gündeminden düşecek. Gecen yıl 4 Mayıs'ta yine konu ile ilgili başka bir yasa tasarısı, kanunlar komisyonunun verdiği değişiklik önergesinini kabulüyle, genel kurulda oylanmadan gündemden düşürülmüştü. Kanunlar Komisyonunun, Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin karşısında geçen hafta aldığı kesin tavır, yasa teklifinin senato genel kurulunda da reddedilme şansını artırıyor. Önemli hukukçu senatörlerden oluşan Kanunlar Komisyonu'nun ''anayasaya aykırı olduğu''gerekçesiyle Çarşamba günü kabul ettiği değişiklik önergesinin, yasa teklifine karşı çıkanların sayısını da artırması bekleniyor. Senatoda az sayıda sandalyeye sahip, ''radikal sol'', ''yeşil grup ve ''yeni merkez gruba'' üye senatörler daha önce, yasa teklifine 'hayır''diyeceklerini açıklamıştı. Senatoda çoğunluğa sahip Sosyalist Parti'ye üye senatörler ve iktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne üye senatörler, yasa teklifini reddedilmesi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Sosyalist lider Francois Hollande, üç ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ermeni seçmenlerin oylarını alabilmek için yasa teklifinin kabul edilmesini istiyor. Ancak, Meclis gruplarına tamamen hakim olan Sarkozy ve Hollande, senatodaki gruplarına aynı rahatlıkta hakim değil. İktidar partisi ve Sosyalist senatörlerin önemli bir kısmı, ''anayasaya aykırı'' olduğu gerekçesiyle yasa teklifine karşı. Eski senatör ve adalet bakanlarından Robert Badinter'in, geçen yıl 4 Mayıs'ta yapılan ve gündeme alınmayan yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşma, Ermeni olaylarıyla ilgili çıkartılmak istenen ikinci yasa tasarısı hakkında, ''anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması halinde, birinci yasanın da iptal edileceği'' konusunda yaptığı uyarı, Fransa'da önemli bir hukuk tartışmasını da beraberinde getirmişti. Yine Fransız parlamentosu'nun, ''tarihi olaylarla ilgili parlamentoların değil tarihçilerin söz sahibi olması gerektiğini'' savunan raporu ile birlikte Fransa'nın ünlü tarihçilerin, ''ulusal parlamentoların tarihi olaylar konusunda yasa yapmasını isteyen'' ünlü bildirisi, Fransız kamuoyunda ikinci yasaya karşı çıkanların sayısını artırmıştı. Fransa'nın ünlü gazeteleri Le Monde, Le Figaro ve Liberation, başmakalelerinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını suç sayılmasını öngören yasa teklifi karşısında görüş bildirmişti. Fransa'daki Ermeni diasporasına ait internet sitelerinde de, yasa teklifinin bu kez kabul edilme şansının çok kolay olmadığı yorumları yapılıyor.